Shawn Mendes cuenta cómo paso la cuarentena junto a Camila Cabello

El 17 de noviembre, Shawn Mendes y Camila Cabello sorprendieron a sus seguidores al anunciar el fin de su relación, luego de dos años juntos. Asimismo, poco antes de que el cantante canadiense confirmara públicamente su ruptura, concedió una entrevista sobre su experiencia conviviendo con Cabello durante la pandemia.

El interprete de “Treat you better” contó que estuvo durante toda la pandemia en Miami junto a Camila Cabello y su familia. Mendes dijo que esos momentos fueron muy hermosos para él.

¿Shawn Mendes cuenta cómo paso su cuarentena al lado de Camila Cabello?

“Pasé casi toda esa parte de la pandemia en Miami con Camila y su familia. Fue muy hermoso y muy especial. Con frecuencia veo fotos de ese momento y adoro su simplicidad. Fue genial, nos pasábamos el día paseando con la bicicleta. No había utilizado tanto la bicicleta desde que tenía 12 años”, detalló a la revista Rollacoaster.

Además, Mendes reveló su amor por la cultura latina. “Hacíamos la cena juntos y otras muchas cosas normales. La cultura latina es tan hermosa, así que fue muy sanador para mí poder sumergirme de lleno en ella”, añadió.

El cantante canadiense Shawn Mendes dio una entrevista a la revista Rollacoaster poco antes de que se confirmara públicamente su ruptura con Camila Cabello. Foto: Captura / Instagram

¿Cómo fue la historia de amor de Camila Cabello y Shawn Mendes?

Los cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes se conocieron en el año 2014, en el tour del cantante estadounidense Austin Mahone, quien en ese momento también salía con la artista cubana. Luego de un año, colaboraron en el tema “I know what you did last summer”.

En el año 2017, la canadiense sorprendió a todos los fanáticos cuando en una entrevista a The New Paper comentó que pensaba en Camila como una futura pareja, aunque volvió a asegurar que solo eran amigos. Dos años después los rumores incrementaron luego de que cantaran nuevamente “Señorita”. En el 2019, Cabello confirmó su relación en una entrevista a Elle Usa.