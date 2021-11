Sabrina Sabrok revela que sufre esquizofrenia y estrena canción donde habla del trastorno

Sabrina Sabrok, conocida actriz de cine para adultos, estrenó hace poco su tema “Esquizofrenia”, donde habla del trastorno mental que padece de niña. La modelo argentina y exconductora de televisión retomó su carrera como cantante con esta canción en la que comparte públicamente dicho diagnóstico.

En entrevista con la revista de espectáculos TVyNovelas, la joven que radica en Texas, Estados Unidos, habló más sobre lo mencionado.

“Yo tengo una enfermedad que es la esquizofrenia. Escucho voces y veo cosas, lo sobrellevo y estoy controlada , pero es algo que siempre está ahí, por eso quise hablar de esto en la canción que acabo de lanzar en plataformas digitales”, dijo Sabrok.

Así también, comentó que solo su familia sabía de esta condición. Sin embargo, este 2021 decidió hablárselo a sus seguidores.

Sabrina Sabrok, modelo, actriz de cine y cantante. Foto: Sabrina Sabrok/Instagram

Sabrina Sabrok narra su diagnóstico en canción

Sabrina Sabrok mencionó lo importante que fue para ella hablar de su trastorno por medio de una canción. Según dijo, quiso comunicarlo de esta manera porque en su país la prensa tergiversa las cosas que dice.

“Quise decirle a la gente lo que no sabe de mí. A veces la prensa dice cosas equivocadas, entonces les digo que no se crean lo que les dicen”, señaló.

“Todo el tiempo yo digo una cosa y en las notas sale algo completamente diferente y es lógico que me preocupe tanto que ahora que sale esta canción todo mundo cuente lo que quisiera, por eso mejor yo confieso todo lo que he vivido”, agregó la celebridad del cine.

Sabrina Sabrok sobre la esquizofrenia

En otro momento, reflexionó sobre este trastorno mental que muchas personas padecen en el mundo.

“La esquizofrenia es una enfermedad mental que tengo desde niña y nunca he querido medicarme, prefiero estar así. Las reglas no son para mí, no me importa el qué dirán. No me gustó vivir como esclava de las drogas, recuerdo que me la pasaba todo el día atontada y la gente se aprovechaba de mi voluntad, cuando pude elegir por mí misma, decidí vivir con mi locura”, narró la joven.

Sabrina Sabrok, modelo, actriz de cine y cantante. Foto: Sabrina Sabrok/Instagram

Canales de ayuda

Si presentas problemas en salud mental, no dudes en acudir a un especialista. Asimismo, puedes recibir orientación y consejería médica a través de la línea gratuita 113, opción 5, del Minsa.