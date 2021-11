Ruby Palomino sobre El artista del año: “Espero ser la primera huancaína en levantar la copa”

Ruby Palomino se ha convertido en una de las participantes favoritas de El artista del año. Tras haberle ganado a Estrella Torres en un reñido versus, la cantante peruana manifestó que está muy contenta con su desempeño en el reality de Gisela Valcárcel. En ese sentido, contó que hará todo lo posible para convertirse en la primera huancaína en ganar el concurso de América TV.

“Sí (se considera una buena representante de Huancayo). Lo que pocos saben es que en realidad nací en el Callao, pero me crie con las costumbres de Huancayo, y por eso me considero huancaína”, explicó.

“No tendría miedo en que me toque cantar una salsa, siempre que he participado en algún concurso he ganado, estoy entregando todo, espero ser la primera huancaína en levantar la copa de El artista del año”, añadió.

La cantante Ruby Palomino habló sobre su actual sentencia junto a Elías Montalvo en El artista del año. Foto: Captura / Instagram

Días atrás, Ruby Palomino aseguró que nadie tiene la victoria comprada en El artista del año. “En este programa no hay nada dicho. Yo no puedo estar segura de que pueda llegar a ganar”, aseveró.

Polémica con Estrella Torres en El artista del año

Ruby Palomino se molestó con Estrella Torres porque el sábado 20 de agosto en El artista del año esta la envió a sentencia a pesar de que minutos antes fue la única que le brindó su apoyo en el versus contra Yahaira Plasencia.

Estrella Torres con la voz entrecortada le pidió disculpas a Ruby Palomino. Foto: captura américa TV.

¿Quién es Ruby Palomino?

Ruby Palomino es una cantante peruana, natal del Callao y criada en Huancayo, conocida por haberse convertido en la primera ganadora de La voz Perú el 2014. Sus padres son Gloria Ramos y Polo Palomino, integrante del Dúo Mixto de Huancayo.

La intérprete ganó fama por sus versiones de icónicos temas como “Cholo soy”, “Cuando llora mi guitarra” y “Corazón contento”, del grupo de rock Uchpa.

Lanzó su propio disco titulado Chola soy y qué! y compartió escenario con reconocidas figuras de la música.