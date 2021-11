Pancho Rodríguez no descarta en reforzar a Yahaira Plasencia en El artista del año

Pancho Rodríguez quedó asombrado al conocer que Yahaira Plasencia entró en sentencia en El artista del año junto a César Vega y Claudia Serpa, el último sábado 27 de noviembre. Como buen amigo de la salsera, el chico reality reveló para el programa de América espectáculos le gustaría ser su refuerzo y ayudarla a vencer a sus compañeros de la competencia.

La reportera le consultó sobre si aceptaría apoyar a la cantante en el set de Gisela Valcárcel, a lo que el chileno respondió. “Sí. (...) si tiene baile, una bachatita. Ella sabe que yo siempre le envió las mejores de las vibras” .

Además, el chico reality resaltó que la intérprete de “Y le dije no” es muy talentosa y merece quedarse en El artista del año. “Yahaira es capa. Puede haber mil voces mejores que las de ella, pero encima de un escenario no he conocido a alguien que tenga más energía, más presencia. Ella se va a salvar. Debería llegar a la final por el bien del programa”.

Salsera pide a seguidores la ayuden a salir de sentencia en El artista del año

Durante la tercera gala del programa conducido por Gisela Valcárcel, la cantante fue enviada a sentencia junto a César Vega y Claudia Serpa y en la próxima edición se conocerá quién sigue en competencia. Plasencia usó su cuenta de Instagram para pedir a sus seguidores que voten por ella para no ser eliminada. “Familia hermosa, ¿cómo están? Bueno, como todos ya saben, estoy en sentencia en El artista del año y me gustaría contar con todo su apoyo”.

Yahaira Plasencia pidió a Daniela Darcourt ser su refuerzo en El artista del año

La cantante no descartó que Daniela Darcourt sea quien la apoye para salir de sentencia en el programa sabatino. “Dani, apóyame pe, jajaja, no sé, vamos a ver a quién llamo... (Sería) Lindo. Una vez nos juntamos en Esto es guerra, ¿por qué no?, pero aún no sé qué me pedirán hacer”, manifestó para las cámaras de América espectáculos.