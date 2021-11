Mr. Peet sobre su repentina salida de Esto es guerra: “Siento que me traicionaron”

El conocido comentador deportivo Peter Arévalo dio una entrevista a un canal de YouTube llamado Perú Bonny, donde habló tanto de su carrera como de su paso por el reality de competencia Esto es guerra. El exlocutor Mr. Peet dijo que su salida del programa de América TV fue por una traición.

Mr. Peet contó cómo pasó de Combate a EEG. Además, Arévalo contó que fue el productor Peter Fajardo quien quiso que estuviera en el programa. “Yo regreso en el 2019, cuando termina la historia de Combate de ATV. No iba más, regreso en el 2019 con Gian Piero a Esto es guerra. Y de repente yo asumí demasiado mi papel porque soy un tipo muy pasional, muy peleón”, dijo indicando que estaba tranquilo en el programa.

“A mí Peter Fajardo no me hace problemas. Me dice que quiere al narrador de la selección aquí en Esto es guerra, y dije “ok” porque yo vine de narrar el mundial. Ellos sabían lo que yo hacía”, añadió.

¿Por qué salió Mr. Peet de Esto es guerra?

El exlocutor de Esto es guerra Mr. Peet reveló cómo era el trato que tenía el programa hacia él. “Yo sentía que nos habían llevado a los combatientes a ridiculizarnos. Yo sentía y lo decía en pleno programa en vivo”, sostuvo.

El comentarista detalló que trabajó para Fox Sports, situación que los productores del programa de competencia sabían, y que, cuando regresó, su salida ya estaba decidida. “Cuando regreso me habían hecho una cama de…, me habían hecho una camaza, no una camita, un camarote me había hecho, buscándome. No sé quién se quejaría. Ustedes saquen sus conclusiones”, expresó.