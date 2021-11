Youna sobre posible amistad con Melissa Klug: “Vamos a tener que conversar”

Samahara Lobatón y Youna se mostraron muy felices tras su reconciliación y aseguraron estar más enamorados que nunca porque han aprendido de sus errores en el tiempo que han estado separados. Tras mencionar a Melissa Klug, quien, al parecer, no habría recibido bien la noticia de la relación, la pareja de la joven aseguró tener una relación cordial con la abuela de su hija.

El reportero de América espectáculos preguntó a la pareja si se podría dar una reunión con la ‘Blanca de Chucuito’, por lo que Youna detalló que en algún momento se dará y espera tener una charla con su suegra. “Vamos tener que llegar a conversar y si el motivo lo da, ser más que mi suegra, ser más amigos y compañeros, por el momento no (lo son) y no hay ninguna incomodidad por parte de ambos” .

Por otro lado, Lobatón recalcó que los errores del pasado les ayudó a mejorar como padres y pareja. “Todas las personas cometen errores, todos los matrimonios tienen problemas y lo único malo que pasó entre nosotros fue que se hizo público, pero hemos aprendido de nuestros errores y ahora tenemos una familia, tenemos una hija, tenemos muchos planes a futuro”, refirió.

PUEDES VER: Sahamara Lobatón se enoja cuando le preguntan si su madre desaprueba reconciliación con Youna

Samahara Lobatón contenta por haberse reconciliado con Youna

El pasado miércoles 24 de noviembre, la joven estuvo en vivo junto a su pareja e hija desde el norte del país. Durante la entrevista, la empresaria contó estar contenta por haber retomado la relación con el padre de su pequeña. “Nos estamos dando una oportunidad más como familia, como pareja. Nuestra hija está creciendo y lo más importante es que crezca con sus papás”, expresó.

¿Melissa Klug no estaría de acuerdo con reconciliación de su hija y Youna?

De acuerdo al programa de Magaly Medina, la madre de Samahara Lobatón habría enviado indirectas hacia Youna luego de retomar la relación con su hija. “Señales de que no es para ti: tus inseguridades salen a relucir constantemente, no sientes la seguridad de poder hablar las cosas sin que la otra persona se enfade, te dice unas cosas, pero hace otras, justifica todas sus acciones con excusas. No hay equilibrio en las ganas, siempre sientes que eres tú quién da más, quien de verdad le pone ganas”, posteó Melissa Klug en sus redes.