Magaly criticó al padre del ‘Gato’ Cuba tras la firma del divorcio: “No hay nada que celebrar”

El último lunes 29 de noviembre, Rodrigo Cuba firmó los papeles de divorcio y oficializó el fin de su controversial relación con Melissa Paredes tras el ya mediatizado ampay que tuvo la actriz con un bailarín de Reinas del show. El papeleo se realizó en tiempo récord y ahora ambos son solteros de nuevo.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la actitud del padre del futbolista de Universidad César Vallejo, quien se mostró muy emocionado en los videos. Frente a este importante suceso, la periodista de espectáculos Magaly Medina no dudó en dar su opinión al respecto.

Rodrigo Cuba comparte publicación de su padre tras divorciarse de Melissa Paredes. Foto: captura de Instagram

“Se fue bien enternado a firmar su divorcio, acompañado de su hermano y su padre, en honor de multitud, como si ellos le dieran a él el coraje y celebración . De arañado ‘Gato’, tampoco va. Te debiste liberar hace tiempo, antes de que te adornaran, pero no te diste cuenta”, comenzó diciendo la conductora de Magaly TV.

La esposa de Alfredo Zambrano se mostró bastante descontenta al ver como Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García, comentó en redes sociales que su hijo por fin es un hombre soltero.

“En una relación no hay terceros que se deban meter. Su hijo no es un niño, hace años que cruza la pista solo. Este señor Cuba no entiende que casarse, divorciarse, es una decisión personal sin presiones familiares, amicales, ni de la sociedad”, prosiguió.

“No tienes que acompañar a tu hijito a que firme el divorcio, a que se separe, porque no tienes que celebrar nada. Acá dos vidas perdieron, el proyecto de vida juntos, se deshizo en el camino, y una niña se ha quedado sin padres”, finalizó visiblemente indignada.

Jorge Cuba: “¡Rodrigo es nuevamente soltero!”

El padre de Rodrigo Cuba dejó ver en sus redes social su emoción al confirmar que su hijo está nuevamente soltero, pues firmó el día de hoy los papeles de divorcio con Melissa Paredes.

Jorge Cuba estuvo al lado de su hijo durante todo el proceso de conciliación con Melissa Paredes. Foto: Instagram

“Fueron 30 días de trabajo intenso para lograr tenencia y divorcio incluido. Hoy se cerró esta historia. ¡Rodrigo es nuevamente soltero!“, escribió el expolítico peruano en sus historias de Instagram.

Melissa Paredes disfruta su nueva etapa como soltera

La actriz Melissa Paredes asistió el último sábado a un desfile de modas de un prestigioso diseñador peruano donde se cruzó con su expareja el chico reality Ignacio Baladán. También, aprovechó para bailar y una de las canciones fue “Soltera” de Bad Bunny.

Asistió con un look renovado al evento y no dudó en comentar sobre sus nuevos proyectos para las cámaras de En boca de todos.