Magaly Medina a Tula Rodríguez tras su regreso como animadora de conciertos: “Ha perdido ese apego”

Magaly Medina opinó sobre el regreso de Tula Rodríguez como animadora de conciertos de huayno. La presentadora de espectáculos utilizó unos minutos de su programa del último martes 29 noviembre para dar su apreciación sobre el desenvolvimiento de la conductora de En boca de todos durante un show folclórico.

“Ella está en lady, de aquí para allá. ¿Qué es eso? Quién le ha dicho que la gente quiere verla Lady, la quieren ver como Tula. Esa conexión que tenía con el público popular es lo que buscan de ella (...) ha perdido ese apego que ella tenía con el pueblo” , expresó.

La esposa de Alfredo Zambrano comparó a Rodríguez con su animación de conciertos en años anteriores. “Creo que en su programa zapatea con más ganas que en el escenario. Ahí la contrataron para que baile, pero ella nada. Ella es una lady”.

Conductora criticó al padre de ‘Gato’ Cuba por celebrar divorcio de su hijo

Luego de que el futbolista firmara su divorcio con la modelo Melissa Paredes, el padre del ‘Gato’ Cuba celebró que su hijo esté nuevamente soltero. Ante ello, la presentadora arremetió contra Jorge Cuba. “No tienes que acompañar a tu hijito a que firme el divorcio, a que se separe, porque no tienes que celebrar nada. Acá dos vidas perdieron, el proyecto de vida juntos, se deshizo en el camino, y una niña se ha quedado sin padres”.

"No hay nada que celebrar": Magaly Medina criticó la actitud del padre de Rodrigo Cuba frente a la oficialización de su divorcio. Foto: Magaly TV/Instagram.

Magaly Medina respondió a las acusaciones de Jamila Dahabreh contra equipo de prensa

La presentadora de Magaly TV, la firme se mostró muy molesta contra la modelo luego de que Jamila Dahabreh dejara entrever que es acosada por el equipo de prensa de Magaly Medina. La conductora no se quedó callada y respondió: “Acá no andamos con la chaveta escondida, nosotros no usamos la profesión para portarnos como delincuentes. Yo no obligo a nadie a venir a mi programa, el que quiere venir que venga, el que no, ahí está la puerta, la calle, hay otros programas donde pueda ir y sentarse. Yo no obligo a nadie y tampoco hago chantaje”.