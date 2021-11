Macarena Vélez sobre orden de liberación a Adolfo Bazán: “Justicia que tarda no es justicia”

Macarena Vélez manifestó su indignación al enterarse que el Poder Judicial ordenó la liberación de Adolfo Bazán, a quien denunció por haberle realizado tocamientos indebidos en una discoteca el 2019. A través de un comunicado en Instagram, la exintegrante de Esto es guerra lamentó esta decisión y expresó que espera que ella y las demás víctimas del sujeto puedan llegar a tener justicia.

“Me decepciona y me genera impotencia el conocer esta decisión , ya que esta situación se da debido a la inoperancia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Aparentemente las instituciones del Estado mencionadas estarían generando las situaciones necesarias para que este sujeto quede impune, pero no lo vamos a permitir”, manifestó en la carta titulada “Justicia que tarda no es justicia” .

“Expreso mi solidaridad y exijo justicia para las presuntas víctimas del procesado Adolfo Bazán, como lo son la chica de la terraza, el menor de 2 años, mi persona y las demás víctimas que hubiesen”, añadió.

Comunicado de Macarena Vélez. Foto: Macarena Vélez/ Instagram

Asimismo, Macarena Vélez pidió a las instituciones del Estado velar por todas aquellas personas que denuncian este tipo de situaciones. “Exhorto al Poder Judicial resuelva con más rapidez los procesos y no pasen las denunciantes lo mismo que siento hoy yo. Asimismo, pido al Ministerio Público, que defiende la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, que no nos desamparen e impulsen con celeridad todos los procesos”, sentenció.

Ordenan liberación de Adolfo Bazán

El Poder Judicial emitió una orden para que Adolfo Bazán Gutiérrez sea liberado inmediatamente del proceso penal que venía afrontando a raíz de la denuncia por presuntos tocamientos indebidos en agravio de Macarena Vélez en una discoteca de Lince el 2019.

Palabras de la abogada de Adolfo Bazán

Tras conocerse la orden de liberación de Adolfo Bazán, la abogada de Macarena Vélez decidió pronunciarse públicamente. “Nos encontramos indignados con este pronunciamiento. Esperamos que el INPE cumpla con su labor y no deje libre a Bazán, dado que aún hay una prisión preventiva por el caso de un menor de edad de 2 años en dónde se ha pedido cadena perpetua”, manifestó, según el diario El Popular.