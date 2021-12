Luis Soler, actor de Sin senos no hay paraíso, sufrió ataque con ácido en Colombia

Luis Soler, exintegrante de Sin senos no hay paraíso, vive un complicado momento en su vida tras haber sido atacado en una calle de Bogotá. El hecho ocurrió hace más de un mes cuando esperaba un taxi. No obstante, a pesar del tiempo transcurrido, el actor corre el peligro de perder la vista luego de que le arrojaran un líquido químico a los ojos.

El también protagonista de Tu voz estéreo se encontraba esperando un taxi casi a la medianoche en carrera 13 con calle 60 cuando se percató que unos sujetos se le acercaron con malas intenciones. En ese instante, sintió que le tiraron una sustancia a la altura de su vista, lo cual ocasiono que cayera al piso, que sus ojos se cerraran y que estos tipos le robaran todas las pertenencias que cargaba consigo.

Así fue el ataque a Luis Soler en una calle de Bogotá

“Se me acercan dos personas y siento que me echan un líquido en los ojos. Se empiezan a apagar, a cerrarse y no los puedo abrir. Fue una sensación horrible, como si te quemara por dentro, me hice el caído y ahí fue donde me robaron”, indicó Luis Soler en entrevista con Caracol.

Asimismo, el actor detalló que fue un hombre y dos personas trans los que lo asaltaron aquella noche del 29 de octubre. Y para colmo de males, el colombiano afirmó que las autoridades no lo apoyaron como debían, ya que hasta creyó escuchar como uno de sus victimarios se acercó a uno de los agentes policiales que lo atendió.

“Parece que hubiera como un complot incluso, porque alcancé a escuchar que uno habló con uno de los policías y dijo: ‘Usted tiene mi número, cualquier cosa me llama’. Incluso esa misma persona fue la que le dijo al uniformado: ‘Yo le eché, fue un gas lacrimógeno, entonces eso con agüita se le quita y no hay ningún inconveniente’”, agregó.

Luis Soler podría necesitas trasplante de córneas

Tras ser atendido por algunos días, Luis Soler reveló que podría necesitar un trasplante de córnea. Este hecho le genera gran molestia, ya que tenía varios proyectos por delante, además de la incapacidad de poder trabajar al ser cabeza de familia.

“Estuve cuatro días hospitalizado, me quitaron el injerto de membranas, me revisaron; infortunadamente el ojo derecho es el más afectado y posiblemente me hagan un trasplante de córnea”, explicó.