Louis Vuitton rinde homenaje al diseñador Virgil Abloh presentando la última colección que hizo

Este martes 30 de noviembre, se presentó en Miami la última colección que hizo el diseñador Virgil Abloh, quien falleció a los 41 años a causa de cáncer. Las piezas que se presentaron recientemente correspondieron a la temporada primavera-verano. Fue el director general de Louis Vuitton, Michael Burke, quien dio la noticia a través de sus redes sociales.

El fallecimiento del reconocido diseñador conmovió a diversas famosas e influencer que colaboraron con él. Entre ellas están Kim Kardashian, Hailey Bieber, Bella y Gigi Hadid.

¿Cuales fueron las palabras que dedicó el director general a Virgil Abloh?

“Virgil estuvo aquí”, se lee en las primeras líneas que dejó el CEO de la casa de lujo. “Con un profundo dolor me enteré del fallecimiento de Virgil Abloh. Virgil no solo fue un amigo, un gran colaborador, genio creativo, visionario y revolucionario, sino que también fue uno de los mejores comunicadores culturales de nuestro tiempo”, indicó.

“(Virgil Abloh) Allanó el camino para las futuras generaciones. Era un eterno optimista que creía que todo era posible. Con este mismo espíritu, en Louis Vuitton continuaremos celebrando con orgullo su legado con un espectáculo final en Miami, de acuerdo con sus deseos. Me siento honrado de haberlo llamado amigo”, concluyó Michael Burke, director general de Louis Vuitton.

Este martes 30 de noviembre, la casa de lujo Louis Vuitton le hizo un homenaje al diseñador Virgil Abloh. Foto: Captura / Instagram

El exdiseñador de Louis Vuitton comentó a la revista Vogue de USA que llamó a su última colección Amen Break; esto por solo de batería que se registra en “Amen, Brother” del grupo de funk y soul The Winstons.

“Llamé a la colección así porque me parece un concepto muy profundo. La idea de que tantos artistas puedan repetir algo en tantas canciones, hasta el punto en que se desvanece. Por cierto, no fueron compensados (el grupo) por ello. Y mucha gente no sabe que ese patrón de batería es de una canción de ‘soul’ muy específica, y es un sampler lo que lo hace posible”, contó.

Virgil Abloh: ¿quién era el director creativo de Louis Vuitton y por qué falleció?

El reconocido diseñador Virgil Abloh nació el 30 de septiembre de 1980 en Illinois, Estados Unidos. Él estudió Ingeniería Civil y Arquitectura; no obstante, fue Kanye West quien le dio la oportunidad de trabajar con él como consultor artístico. Luego de que trabajara con el rapero, Abloh realizó sus prácticas en Fendi. Posteriormente creó su propia marca llamada Off-White.