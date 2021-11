Jared Leto, John Cena, Becky G y otros famosos que se han declarado fan de BTS

En un mundo globalizado casi no existen lugares donde el fenómeno del K-pop no haya esparcido su magia. Entre tantos grupos y exponentes se destaca, como el principal en las bandas masculinas, BTS, septeto conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Protegidos por un fuerte fandom, ARMY, que convierte en millones de ventas y reproducciones cada nuevo trabajo de las figuras de Big Hit Music, no son pocos los artistas y celebridades que han caído víctimas de su encanto y se han declarado fans incondicionales.

Famosos, estrellas de Hollywood y músicos de todo tipo de género y latitudes se muestran impresionados por los idols surcoreanos y han hecho público su adicción hacia ellos. Aquí algunos nombres:

Jared Leto

El protagonista de House of Gucci (2021), Jared Leto, recordó que se quedó impresionado de su interpretación de “DNA”, perteneciente al álbum Love Yourself: Her, durante los American Music Awards de 2007. “Necesito un momento para recuperarme de esa actuación. Eso fue increíble” , dijo en aquel entonces al subir al escenario.

“Si no fuera por el COVID-19 no me hubiera lavado nunca esta mano y tal vez hubiera podido darles un abrazo o dos”, comentó el vocalista de 30 Seconds to Mars a la revista W, en una entrevista publicada en su canal de YouTube el 23 de noviembre, 2021.

John Cena

El actor y luchador profesional de la WWE, John Cena, no pierde la ocasión de mostrarse como uno de los fans más entusiastas de BTS. En una memorable entrevista a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la estrella de Suicide Squad (2016) afirmó que tanto la banda de K-pop como sus fans “están cambiando el mundo”.

Becky G

En 2019, la intérprete de “Mayores” y “Sin pijama”, Becky G, sorprendió al contar en Instagram cómo fue su encuentro con BTS, que derivó en una posterior colaboración con J-Hope para la canción “Chicken Noodle Soup”, proyecto que, según explicó, fue impulsado por Hoseok.

”Casi lloro cuando Sherin (su mánager) me dijo que BTS quería que bajara su camerino para pasar el rato... Cómo es la vida, Son tan agradables”, escribió la cantante y compositora estadounidense.

Shawn Mendes

En entrevista del 2018 para Radio Disney, el canadiense Shawn Mendes habló del impacto del K-pop sin ocultar su admiración por la agrupación coreana.

“Me encanta BTS. Estoy obsesionado con ver los videos de ellos bailando” , respondió el intérprete de “There’s Nothing Holdin’ Me Back”.

Halsey

Fue durante el backstage de los Premios Billboard en 2017, cuando Halsey conoció a los Bangtan Boys. Dos días después los visitó para llevarles dulces. Desde entonces, han forjando una buena amistad hasta ser declarada ‘la chica oficial de BTS’.

Adicional a ello, el grupo K-pop y la cantante estadounidense lanzaron juntos “Boy With Luv” en 2019, sencillo principal del sexto EP del grupo, Map of the Soul: Persona.

Jonas Brothers

Joe Jonas y Nick Jonas son fans declarados de BTS. El primero los reconoció como su grupo favorito en Instagram e incluso compartió un edit de los Bangtan Boys bailando “Dinamyte” al igual que TinyTAN.

Su hermano, por su parte, contó que asistió a uno de sus shows, el Rose Bowl (en) California. “Fue genial verlos, ya sabes, haciendo sus canciones individuales y luego regresar como grupo y hacer sus canciones juntos. Esa libertad como grupo es realmente rara“ , dijo en The Morning Mashup.

Emma Stone

En mayo, durante las promociones de Cruella (2021), la protagonista Emma Stone hizo una breve aparición Show!terview de la rapera coreana Jessi, quien le preguntó si le gustaba el K-pop.

“Me encanta el K-pop. Soy muy obvia y estoy obsesionada con BTS ahora”, enfatizó.

Leonardo DiCaprio

La afición de la estrella de Hollywood por BTS fue revelada como anécdota por la actriz coreana Cho Yeo Jeong, protagonista de Parasite (2019), película ganadora de cuatro premios Oscar.

“Fue en un pequeño momento cuando fuimos a recibir el premio. Leonardo DiCaprio me felicitó por haber ganado, así que le pregunté ‘¿Conoces a BTS?’ y él me comentó que le gustaba ‘Blood, sweat and tears’” .

La actriz de Parasite se presentó el 2 de octubre en SNL Korea. Foto: SNL

Cristian Castro

Entre los artistas latinoamericanos que se han declarado fans de BTS, destacó el caso del cantante de música romántica Cristian Castro. El intérprete de “Por amarte así” y “Volver a amar” compartió en Instagram videos e imágenes desde el concierto Permission to dance on stage, que el grupo brindó en el estadio SoFi Stadium en California, Estados Unidos.