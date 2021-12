Esposo de Paola Ruiz fue acuchillado cuando se encontraba haciendo ejercicios

El esposo de Paola Ruiz llamado Ángel Véliz fue herido por diversos cortes de cuchillo por una mujer, mientras se encontraba haciendo ejercicio en el distrito de San Borja. Frente al ataque, Véliz, quien es fisicoculturista, ya no podrá viajar a representar al Perú en Fisicocultirismo.

Juan de Dios, amigo cercano de Ángel dio detalles a La República sobre el terrible suceso. “El día de hoy Ángel, como yo comentaba, él es un atleta de la Selección Nacional de fisicoculturismo, que llegó a Lima porque va a competir en Buenos Aires, Argentina pues va a representar al Perú en un campeonato Sudamericano (…) Hoy paso un accidente que pudo ser un homicidio. Él sale a trotar en el Pentagonito, porque vive al frente, nadie se iba a imaginar que una persona totalmente descabellada pueda tener un cuchillo montando una bicicleta”, contó.

Según declaraciones del amigo del deportista, Ángel estuvo trotando junto a un compañero mientras grababa un video para sus redes sociales, cuando pasaron dos personas y le comenzaron a gritar. Asimismo, aún no se conoce el nombre de la mujer que lo atacó, ya que se siguen con las investigaciones del caso.

Paola Ruíz: su pareja le pide matrimonio tras 10 años de relación

A inicio de este año, la pareja conformada por Paola Ruíz y Ángel Véliz protagonizaron un romántico video en el programa En boca de todos. El esposo de Ruiz se arrodilló y le preguntó si deseaba casarse y pasar el resto de su vida junto a él.

“Amor, pasaron años, pasaron buenos días y malos días. No hay duda de que quiero pasar toda la vida contigo. Esto no es algo formal, pero sí muy simbólico para mí. No lo tenía preparado, pero las cosas pasan así. ¿Te quieres casar conmigo?”, manifestó, para luego colocarle el anillo de compromiso a su compañera.