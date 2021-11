Yahaira Plasencia pide a fans que voten por ella para no dejar El artista del año

Yahaira Plasencia, cantante de salsa que participa en El artista del año, fue enviada a sentencia en la tercera gala del reality de Gisela Valcárcel. Ella se tendrá que enfrentar a César Vega y Claudia Serpa en la próxima edición del programa. Por dicho motivo, desde ya los artistas vienen dirigiéndose a sus seguidores para que los apoyen con los votos que necesitan para no ser eliminados.

La intérprete de “Y le dije no” recurrió a sus redes sociales para pedirle a sus fans que la respalden para no quedar fuera del espacio sabatino de América TV.

“Familia hermosa, ¿cómo están? Bueno, como todos ya saben, estoy en sentencia en El artista del año y me gustaría contar con todo su apoyo ”, compartió la salsera en su cuenta de Instagram.

“Ahí les dejo el link para que puedan votar por mí y les mando un súper beso. Muchas gracias por todo su cariño”, agregó la joven.

Yahaira Plasencia le pide ayuda a Daniela Darcourt

Yahaira Plasencia confesó en América Espectáculos que le gustaría tener a Daniela Darcourt como su refuerzo en la cuarta edición de El artista del año.

“Dani, apóyame pe, jajaja, no sé, vamos a ver a quién llamo (...) (Sería) Lindo (estar con Daniela). Una vez nos juntamos en Esto es guerra, ¿por qué no?, pero aún no sé qué me pedirán hacer”, dijo la salsera a su colega, ya que consideró que ella podría ser una gran opción para convencer al público.

Yahaira Plasencia recuerda la vez que compartió escenario con Daniela Darcourt en Esto es guerra. Foto: composición/ captura de América TV/ Instagram

Yahaira Plasencia sobre su sentencia

Tras escuchar su nombre en la sentencia de El artista del año, Yahaira Plasencia cuestionó al jurado por las decisiones que toma. También mencionó que nadie es seguro en la competencia que conduce Gisela Valcárcel.

“Normal, tranquila, que se quede el que se quede (...) Creo que está complicada esta sentencia. Acá nadie es seguro. A veces no se le entiende al jurado y prefiero tomarlo tranquila (Haré) Lo mismo de siempre: cantar y bailar”, dijo la salsera.