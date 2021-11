Ruby Palomino apoya a Claudia Serpa tras caer en sentencia: Es alguien en quien se puede confiar

Rubí Palomino habló sobre la triple sentencia en El artista del año, donde Claudia Serpa, César Vega y Yahaira Plasencia tendrán que dar lo mejor de sí en el escenario del programa para poder seguir en competencia. De ese modo, la cantante no dudó en dar su respaldo a Claudia, a quien además llenó de halagos y resaltó su gran calidad de persona.

“Claudia se debería quedar en la competencia porque la considero una de las chicas más transparentes del medio artístico y alguien en quien se pueda confiar. Espero que este sábado Claudia demuestre la gran artista que es para que pueda seguir en competencia”, mencionó en una entrevista que brindó a GV Producciones.

Asimismo, mencionó que no había conocido anteriormente a Yahaira Plasencia y César Vega.

“En el caso de Yahaira y Cesar, recién los estoy conociendo en el programa, y a raíz de eso, los comencé a seguir en las redes”, agregó.

Ruby Palomino, una de las participantes más fuertes de El artista del año. Foto: GV Producciones

Ruby Palomino sorprenderá con tema de Amanda Miguel

Ruby Palomino contó que cada vez se ponen más difíciles sus ensayos en El artista del año, ya que en esta oportunidad le ha tocado interpretar un tema de Amanda Miguel.

“Mis ensayos están difíciles, nuevamente saldré de mi zona de confort, me ha tocado cantar “Él me mintió” de Amanda Miguel. Ahora tengo que concentrarme en interpretar la canción, así que voy a tener que recurrir a mis recuerdos más dolorosos, tendré que revivir a un ex para poder interpretar de la mejor manera y que el jurado pueda disfrutar de mi presentación”, explicó.

Ruby Palomino espera levantar la copa de El artista del año

Además, Ruby Palomino resaltó que es la primera participante huancaína que pisa el escenario de El artista del año. Por ello, espera ser una buena representante de su tierra y lograr alzar el trofeo de la competencia.

“Lo que pocos saben es que en realidad nací en el Callao, pero me crie con las costumbres de Huancayo, y por eso me considero huancaína. No tendría miedo en que me toque cantar una salsa, siempre que he participado en algún concurso he ganado, estoy entregando todo, espero ser la primera huancaína en levantar la copa de El artista del año”, sostuvo.