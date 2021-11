Christian Domínguez sobre tatuaje con el rostro de Pamela Franco: Para mí significa fortaleza

Christian Domínguez defiende su tatuaje con la cara de Pamela Franco. Durante el programa de América hoy de este martes 30 de noviembre, los conductores tocaron el tema con un especialista sobre los tatuajes realizados en pareja y qué hacer cuando el vínculo entre ambos ha llegado a su fin. Ante ello, tomaron de ejemplo el retrato en el brazo del cumbiambero.

El líder de Gran Orquesta Internacional reveló sus razones para tatuarse a su pareja, además, lo toma como un gesto importante en la relación. “Se tatúan, se quitan el tatuaje y se vuelven a tatuar (...) Cada uno interpreta lo siguiente, para mí, tatuarme significa un montón de cosas, sentimientos, mi forma de vivir la vida, fortaleza” .

Luego de las declaraciones del cantante, el psicólogo invitado al magazine refutó: “Estas demostraciones como los tatuajes, que van a ser de manera eterna, hay que hacerlas con una pareja con la que tienes estabilidad... Nadie sabe lo que va a pasar, el ser humano es un ser de presente”.

Pamela Franco no quería ver al cumbiambero en El artista del año

Domínguez manifestó que su pareja le dijo que no quería verlo en El artista del año porque ya es conocido en el mundo de la música. “Ella no quería porque consideraba que no tenía nada que mostrar, de lo que la gente ya conocía (sobre la música de Domínguez). Pero ella sí, pues no era tan conocida como cantante”.

Christian Domínguez a Pamela Franco: Nuestro amor es para siempre

El actor manifestó que muy pronto estará legalmente divorciado de su expareja Tania Ríos y podrá casarse con la integrante de Puro Sentimiento. Además, Christian Domínguez está seguro que su amor por Pamela Franco no es de tres años. “Con Pamela nos vacilamos con esto, muchos se rasgan las vestiduras por gusto. Solo decirles a todos que nuestro amor no tiene caducidad, no es de tres años, sino para siempre”.