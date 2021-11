Angie Jibaja pide que la sigan en su nueva cuenta de Instagram tras haber sufrido robo cibernético

Angie Jibaja reapareció en Instagram tras haber estado ausente de las redes sociales. La modelo envió un audio a Samuel Suárez que fue difundido en el portal de Instarándula. En la grabación, pedía al público que la sigan en su nueva cuenta, ya que sufrió un robo cibernético y perdió más de un millón de seguidores.

“Dile, por favor, a todas las personas que te siguen, a todo tu público que por favor me sigan. Me hackearon mi Instagram. Así que síganme, por favor, a mi nuevo Instagram, se los pido. Quiero mandarles saludos a todos y decirles que estoy bien. Nada, los quiero mucho. Los extraño un montón. Un besito para todo el público de Instarándula”, indicó la actriz.

Tras escuchar el audio de la modelo, el presentador de espectáculos aseguró que Jibaja debe empezar de nuevo en dicha plataforma. “Se quedó en nada y actualmente la cuenta es chiquitísima y no tiene nada de follows. Pese a todo, Angie vuelve a comenzar de cero y tratando con el mejor ánimo de salir adelante de este robo cibernético”, señaló Suárez.

Conductor de Instarándula pide seguir a la modelo

El presentador de Instarándula contó cómo ubicó a la actriz y pidió a su público seguirla. “Les juro que me ha costado mucho llegar a Angie Jibaja, gracias a mi club de fans que la ubicaron y pude conseguir hablar con ella por teléfono, y yo mismo le dije: ‘Pásame un audio pidiéndole a la gente que te apoye’. Ustedes son libres de seguir a quien quieran, pero ojalá la apoyen. Me pongo en su lugar, debe ser recontra deprimente si eso me sucedería, entonces me imaginó como debe estar ella”, indicó.

Samuel Suárez preocupado por Angie Jibaja

A través de las historias de Instarándula, Samuel Suárez detalló que estuvo preocupado por la influencer, ya que no la veía activa en sus redes sociales. “Yo busqué a Angie Jibaja porque de verdad me preocupó, son varios meses que no sabíamos nada de ella, porque un día desapareció su cuenta de Instagram de un millón y verificada, ¿dónde está esa cuenta?, ¿qué pasó con Angie?, se la había tragado la tierra”, expresó.