Yo soy: Axl Rose peruano acusa a Latina y Mauri Stern de hacerlo quedar mal

La polémica entre Mauri Stern, jurado de Yo soy: grandes batallas internacionales, y César Osorio, imitador peruano de Axl Rose, continúa. El músico explicó en redes sociales por qué no ha asistido al programa de Latina televisión para retar al nuevo intérprete del cantante de Guns N’ Roses y arremetió contra la producción.

La tensión empezó a sentirse el 20 de noviembre, cuando Stern lanzó una indirecta a César Osorio. Ambos tuvieron un altercado durante la temporada anterior del reality de talento. El productor comparó al peruano con el joven Alejandro Dagda, originario de Paraguay.

“Perú tiene un gran Axl Rose que es irreverente, pero perdió fuerza, perdió fuego. No lo quiero ver porque estos (imitadores paraguayos) vinieron a demostrar que hay fuego en otro lugar”, sentenció Mauri.

Tras ello, Osorio recurrió a Instagram. Llamó al exintegrante de Magneto “tibio” por rechazar un debate con él.

“Mauri Stern, antes de retarme indirectamente en señal abierta, cumpla con su palabra. Usted me debe un debate público, el cual arrugó olímpicamente hace algunos meses. Si me va a retar, sea directo y dígalo con fuerza que no estoy para tibios”, expresó.

Cesar Osorio revela chat con Mauri Stern. Foto: captura Instagram

Cesar Osorio revela chat con Mauri Stern. Foto: captura Instagram

Enfrentamiento en Yo soy: grandes batallas internacional

El último 21 de noviembre, el concursante paraguayo retó a César Osorio. Dagda contó que estaría encantado de tener un duelo con su homólogo peruano.

“Ojalá podamos competir y ver quien se queda con la silla”, dijo Alejandro a las cámaras de Latina. “César, si quieres venir a participar, si quieres venir a desafiarme, te espero. Vamos a ver quién es el mejor Axl Rose en Yo soy: grandes batallas” , concluyó.

La cruda respuesta de César Osorio

El músico publicó un texto en su perfil de Facebook explicándole a sus seguidores por qué no ha aparecido en el reality de imitación. Detalló que él no puede simplemente retar al concursante paraguayo, sino que necesita ser invitado por la producción del programa. Opinó también que es interés del canal y del juez Mauri Stern que él se enfrente al intérprete de Axl Rose, mientras que para él es “un plus de ‘chamba’ y ya”.

Por medio del comunicado, Osorio acusó a la producción Latina de querer hacerlo “quedar mal a nivel nacional”. Con ello, indicó que la salida del imitador del vocalista de Guns N’ Roses se habría grabado con anterioridad.

Agregó también que de ser invitado al set de Latina, se presentaría con su banda, Agi-tc, para tocar música en vivo en lugar de seguir una pista.