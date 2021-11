Tommy Portugal víctima de robo en Barcelona: “Se llevaron todas mis cosas de valor”

Tommy Portugal detalló a sus seguidores que sufrió un robo mientras visitaba el estadio del FC Barcelona. A través de una publicación en Instagram, el cantante de cumbia contó que al salir del Camp Nou, se dio cuenta que los ladrones rompieron la luna del vehículo en el que se trasladaba y se llevaron varios objetos de valor, entre ellos la mochila con todas sus pertenencias.

“Vaya que conocer el estadio del Barcelona me salió recontra caro. Saliendo del estadio (muy hermoso), llegue al auto que nos estaba transportando y vi que la luna estaba rota, me acerqué y vi que nos habían robado. Se llevaron mi mochila con todas mis cosas de valor (computadora Mac, iPad, Airpods, billetera con mis documentos y el dinero de la gira, mis lentes Ray-Ban favoritos, mi parlante Bose y algunas cosas más)” , detalló.

“Estoy más triste que la ***. Me duele como miércoles, pero ya está y no puedo hacer nada… Para adelante, nomás, caballero, lo material se recupera. Seguimos con todo y contra todo”, añadió.

Tommy Portugal detalla el robo que sufrió en Barcelona. Foto: Tommy Portugal/ Instagram

Al enterarse de esta situación, Tommy Portugal recibió los mensajes de apoyo y solidaridad de sus miles de fanáticos. “Las cosas materiales se recuperan, qué bueno que no pasó a mayores” y “Una rayita mas al tigre, lo importante es la salud lo material se consigue”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Separación de Estrella Torres

A mediados de agosto, la cantante Estrella Torres anunció el fin de su relación con Tommy Portugal tras siete años juntos, durante una entrevista para el programa Mujeres al mando.

“Mi corazón está tranquilo, enfocado en lo mío, en mi familia y creo que ya cerré una etapa. Sí (terminó con Tommy), es mi gran amigo, siempre lo va a hacer y lo quiero un motón”, detalló la exintegrante de Puro Sentimiento.

¿Quién es Tommy Portugal?

Tommy Portugal es un cantante y compositor peruano de cumbia que actualmente tiene 40 años. El artista inició su carrera en la Orquesta internacional Bahía (1997-1998), más tarde formó parte de El Grupo Tornado (1999), Zona Franca (2000), Grupo 5 (2008) y los Caribeños de Guadalupe(2007-2008). El 2009 se lanzó como solista.

Tommy Portugal es uno de los cantantes de cumbia más populares del Perú. Foto: Cuenta/Instagram

Estrella Torres conservará su amistad con Tommy Portugal

Luego de que la cantante le enviara un mensaje en redes sociales al cumbiambero por el día de su cumpleaños, la ex integrante de Puro Sentimiento expresó que su pareja se molestó un poco; pero que mantendrá su amistad con Tommy Portugal. “La amistad sigue, eso no va a cambiar para nada, sino ya no hacer tantas cosas públicas y guardármelas para mí”, aseveró.