Paul McCartney y Ringo Starr rinden homenaje a George Harrison en vigésimo aniversario de su muerte

Han pasado 20 años desde que el músico y miembro de The Beatles George Harrison falleció por cáncer de pulmón. En el vigésimo aniversario de su muerte, Paul McCartney y Ringo Starr se animaron a compartir una emotivas palabras hacia su compañero a través de sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram.

McCartney usó su Twitter para compartir una vieja foto de él y Harrison en el estudio. Junto a la instantánea, el músico escribió: “Es difícil de creer que perdimos a George hace 20 años. Extraño mucho a mi amigo. Con amor, Paul”.

Hard to believe that we lost George 20 years ago. I miss my friend so much. Love Paul. pic.twitter.com/EnCBAV4Zzn