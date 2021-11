Famosas actrices de Hollywood que luchan y reclaman contra la brecha salarial

Durante años se ha buscado acabar con la brecha salarial, es decir, cuando se da que el trabajo del hombre y la mujer es el mismo, pero su sueldo no. Ante dicha problemática, diversas famosas de Hollywood hicieron publica la discriminación que sufrieron y decidieron alzar sus voces. Entre ellas, están actrices como Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson y Charlize Theron.

Jennifer Lawrence - La gran estafa americana

La actriz ganadora de un Oscar por la película La gran estafa americana no fue ajena a la situación cuando se enteró del monto que cobraron sus compañeros. En noviembre del 2014, la empresa Sony picture fue hackeada y las ganancias de diversos actores salieron a la luz. Se reveló que la actriz Jennifer Lawarence y Amy Adams cobraron menos que sus compañeros Christian Bale y Bradley Cooper.

La protagonista de Juegos del hambre ganó medio millón de dólares por 19 días y Amy la misma cantidad por 45 días. Mientras que el actor Bale ganó 3 millones de dólares por 45 días y Cooper percibió 3 millones 100.000 dólares por la misma cantidad de días.

“Sentí que había tenido que decir algo porque tenemos que hablar de ello. En promedio, las mujeres son pagadas con un 21 por ciento menos que los hombres. Nosotras podemos pedir los mismos salarios que los hombres … Me pregunté a mí misma ¿Por qué no estoy pidiéndolo? Y creo que sé que siempre he llevado un habito de sumisión con la idea de que me hace más simpática”, declaró Lawrence a ABC News.

Natalie Portman- Amigos con derecho

La actriz de origen israelí Natalie Portman no se mostró conforme con la amplia brecha de desigualdad que existe en el mundo del cine. Durante una entrevista con la revista Marie Claire U.K, la famosa reveló que había ganado tres veces menos que su compañero Ashton Kutcher cuando trabajó con él en la película Amigos con derecho. Ante ello, Portman aseguró que las actrices obtienen 30 centavos por cada dólar que gana un actor.

Al saber la denuncia que hizo la actriz, Kutcher no fue ajeno y decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. “Muy orgulloso de Natalie y de todas las mujeres que luchan por la brecha de salarios entre hombres y mujeres”, expresó.

Charlize Theron - Blanca nieves y el cazador

Durante una entrevista con la revista Elle UK, Charlize Theron reveló que exigió percibir la misma ganancia que su compañero Chris Hemsworth, quien trabajó junto con ella en la película Blanca nieves y el cazador.

“Tengo que darles crédito, porque cuando lo pedí dijeron que sí (…) No lo discutieron. Y tal vez ese es el mensaje: solo tenemos que tomar una posición firme”, contó. Además, dijo que las mujeres se deben sentir orgullosas de ser feministas. “Es un buen momento para llevar esto a un lugar de justicia, y las mujeres necesitan saber que ser feminista es algo bueno. “No significa que odien a los hombres. Significa igualdad de derechos”, añadió.

Scarlett Johanson - Los Vengadores: La era de Ultrón

Según la revista Forbes, la actriz Scarlett Johansson fue la actriz mejor pagada en el 2018 con una suma de 40,5 millones de dólares. Sin embargo, en el año 2015 cuando se estrenó la película de Marvel, Los Vengadores: La era de Ultrón, la actriz percibió menos que Robert Downey.

En ese entonces, Johansson ganó 20 millones de dólares, mientras que el actor que es conocido por interpretar a Iron man percibió 40 millones de dólares, siendo ambos los actores principales junto a Chris Hemsworth y Chris Evans.

Meryl Streep – denunció la brecha salarial

Otra de las actrices que reclamó discriminación salarial es Meryl Streep conocida por trabajar en famosas películas como El diablo viste de moda, Mamma Mía!, La dama de hierro, entre otras. Meryl ha sido nominada 20 veces a los premios de la academia, cuenta con tres premios Oscar y diversos reconocimientos de relevancia en el mundo del cine.

Asimismo, Streep no es ajena a la problemática, pues envió 535 cartas a congresistas estadounidenses para la aprobación de la Ley de la Igualdad. “Una nueva generación de mujeres y jóvenes están hablando sobre la igualdad, la igualdad de salario, igualdad de derechos e igualdad en la protección de los abusos sexuales. Os escribo para pediros que os levantéis por la igualdad, por vuestra madre, vuestra hija, vuestra hermana, vuestra esposa o por vosotras”, según declaraciones recogidas del medio Maire Claire.