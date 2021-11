Mario Irivarren sobre Yiddá Eslava tras emotivo reencuentro: “Es mi madre”

Mario Irivarren está muy entusiasmado porque recientemente protagonizó un emotivo reencuentro con Yiddá Eslava, quien fue una de sus compañeras en el desaparecido programa Combate. A través de su cuenta oficial de Instagram, el chico reality compartió una serie de videos en los que se mostraba al lado de la esposa de Julián Zucchi mientras expresaba su cariño y admiración por ella.

Con una gran sonrisa en el rostro y abrazando a la también actriz, el integrante de Esto es guerra comentó: “¡Miren a quién me encontré después de mucho tiempo!... Como ya vieron, me he reencontrado con mi madre, pucha me veo bronceado a tu costado... Lo importante es que nos hemos encontrado porque estamos grabando un pequeño video…”.

La reunión entre los dos personajes de la farándula peruana emocionó a miles de cibernautas, especialmente a aquellos que fueron fervientes fans de Combate.

Mario Irivarren y Yiddá Eslava se reunieron para promocionar un evento benéfico organizado por una conocida cadena de comida rápida, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 3 de diciembre.

El tierno mensaje de Yiddá Eslava a Mario Irivarren

Tras el comentado reencuentro, Yiddá Eslava le dedicó un tierno mensaje a Mario Irivarren, en el que reveló que el chico reality era una de las pocas amistades que tenía en el mundo de la televisión.

“Hola, comadres. ¿Cómo están? Regresando a casa porque estuve con una persona muy especial para mí y, bueno, para Julián también. Creo que ya saben quién es”, contó. A continuación, agregó: “Mi hijo querido, uno de los pocos amigos que mantengo de la TV”.

La experiencia de Yiddá Eslava con el autismo

A inicios de noviembre, Yiddá Eslava reveló que ella y su hijo fueron diagnosticados con autismo a través de una publicación en su Instagram oficial.

“El autismo no es una enfermedad, es parte de tu identidad, de tus características”, escribió la exchica reality en la descripción del post.