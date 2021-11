Lesly Castillo le realizó fiesta de bienvenida a su segunda hija en Arequipa

A través de cuenta de Instagram, la reconocida influencer Lesly Castillo compartió imágenes de la fiesta que le organizó a su pequeña recién nacida, después de llegar de los Estados Unidos. Como se recuerda, hace unos días, la modelo se mostró emocionada con su regreso al Perú junto a sus hijas.

Castillo estuvo viviendo varios meses en Estados Unidos, país en el que nació su segunda hija, a quien llamó Chiara Evangelinee, según sus historias en sus redes sociales. Hace poco, la modelo causó una gran intriga a sus seguidores, pues se encontraba organizando una fiesta de bienvenida a su bebé para lo cual realizó una gran decoración.

En los vídeos y fotografías en Instagram, se puede apreciar que organizaron la celebración en el jardín de su casa. Como ya es conocido, la modelo Lesly Castillo no escatimó en gastos para está ocasión. Durante la celebración, se cambió dos veces de vestido y sus pequeñas lucieron llamativos conjuntos.

Lesly Castillo contenta después de su regreso a Arequipa

La modelo Lesly Castillo regresó hace unos días al Perú para que su familia pudiera conocer a su segunda hija, quien tiene un mes de nacida. En ese sentido, mostró imágenes del regreso a su casa en Arequipa junto a su pequeña Chiara Evangelinee.

“Estoy muy contenta de regresar a mi casa, felizmente ya se me pasó el dolor de la cesárea, mi hijita tiene un mes de nacida (...) En las madrugadas, me levanto cada dos horas, pero ahí voy turnándome con mi esposo, quien me apoya en todo”, señaló para un medio local.

Modelo Lesly Castillo dio a luz a su segunda pequeña en Estados Unidos

Lesly Castillo utilizó su cuenta de Instagram para compartir las primera fotografías de su pequeña recién nacida. Como se conoce, la segunda hija de la modelo nació en los Estados unidos, donde se encontraba viviendo desde hace algunos meses junto a su hija mayor y su esposo.

“El amor más puro. Bienvenida, Chiara Evangelinee”, fue el mensaje que acompañaba a una de las primeras fotografías, que compartió con sus seguidores, de su pequeña