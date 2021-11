Laura Bozzo tras sentencia a favor de Gabriel Soto e Irina Baeva: “No tengo que pagarle”

Laura Bozzo sigue teniendo problemas con la justicia. Mientras la peruana se encontraba prófuga por el pedido de detención internacional, otro proceso legal llegaba a su fin. Un juez en México resolvió la demanda presentada por los actores Gabriel Soto e Irina Baeva contra la presentadora de televisión por los delitos de difamación, acoso y amenazas.

En la sentencia se declaró culpable a la conductora, por lo que se presume que deberá pagar una fuerte suma de dinero a manera de indemnización. Tras ello, la abogada anunció que no cancelará nada luego de que su equipo legal presentara una apelación ante la decisión del juez.

“Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor (Gabriel Soto), pero, igual, si a Irina le molesta mi opinión en el programa de El gordo y la flaca sobre lo que yo consideraba que a mí ella no me representaba como mujer, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas” , expresó para la revista TVyNovelas.

PUEDES VER: Laura Bozzo pierde demanda contra Irina Baeva y Gabriel Soto

Presentadora de televisión se declara fan de Geraldine Bazán

Durante la entrevista, la peruana se declaró fan de Geraldine Bazán, expareja de Gabriel Soto, y contó las razones por las que se molestó con la actriz rusa. “Soy fanática de Geraldine. La cólera que tuve con ella fue por lo que pasó con Geraldine, debo decirlo, soy fan de Geraldine y muchas mujeres como yo compartieron ese sentimiento”, señaló.

Laura Bozzo anhela terminar con los procesos judiciales

La conductora de televisión indicó que lo único que desea es limpiar su nombre y que lleguen a su fin los procesos judiciales en su contra porque quiere vivir tranquila. “Por el amor de Dios, quiero paz, ya voy a ser abuela y se supone que tengo que ser un ser normal (...). Mi vida tiene que ser diferente”, aseveró.