Nicola Porcella pide que hagan Combate para poder participar: “Podría salir con todo”

A su regreso a Perú, tras la final de Guerreros México, Nicola Porcella expresó su interés de volver a Combate 2022 ante los rumores de un posible relanzamiento del reality de competencia para dicha temporada.

El ex ‘capitán histórico’ reveló esto durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, realizada el 28 de noviembre.

Nicola Porcella: “Me encantaría que vuelva Combate”

A inicios del 2021, en enero, Nicola Porcella había descartado por completo la idea de volver a participar en Esto es guerra, programa en el que concursó desde 2012 hasta 2019 y que le sirvió para alcanzar fama. “Ya no, yo estoy retirado”, afirmó en aquel entonces, priorizando fortalecer su carrera como actor.

No obstante, si bien ha reiterado en otras oportunidades que no volvería a EEG, no descarta la idea de ingresar a Combate, reality de ATV en que participó en 2011 como postulante, sin lograr permanecer mucho tiempo.

“Para ya no ser el eterno postulante”, respondió cuando un seguidor le preguntó si aceptaría ingresar a Combate 22 de ser convocado.

“La verdad me encantaría que vuelva Combate. Después de varios años en descanso, siento que podría salir con todo y tiene mucha gente que quiere verlo nuevamente”, agregó.

Nicola Porcella en Guerreros México

A mediados de setiembre, el reality mexicano Guerreros México tuvo su gran final. Nicola Porcella era el capitán de las ‘los leones’, y perdió frente a los ‘las cobras’, equipo de Guty Carrera, otro exintegrante de EEG.

A modo de disculpa, el chico reality de 33 años afirmó que se sentía cansado en la prueba ‘Hércules’. No obstante, a pesar de la derrota no ocultó su deseo de ser convocado a la nueva temporada, algo que hasta el momento no se ha confirmado.