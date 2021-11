Alejandra Baigorria emocionada porque volvió a caminar a un mes de su cirugía: “Gracias por sus oraciones”

El lunes 29 de noviembre, Alejandra Baigorria compartió con sus 3,8 millones de seguidores en Instagram, su alegría por volver a caminar, luego de haber estado imposibilitada tras haber sido operada de emergencia a finales de octubre.

La empresaria de Gamarra compartió un video donde volvía a estar en pie y en muletas. Además, señaló que había llorado de emoción.

Alejandra Baigorria agradece apoyo recibido

“Gracias Dios mío”, escribió la integrante de EEG sobre las imágenes. “Esto es algo que me hizo llorar (porque fue) un mes tan complicado y limitado para mí”, agregó.

En esa línea, Alejandra Baigorria se permitió enviar un consejo a sus seguidores: “Por eso les digo seamos optimistas y no dejemos de luchar y esforzarnos por lo que queremos en esta vida”.

Para cerrar, la chica reality expresó su cariño por los mensajes de aliento que recibió: “Muchas gracias a todos por sus oraciones. Para los que se preocuparon por mí cada día, los tengo presentes”.

¿Cómo se lastimó Alejandra Baigorria?

El sábado 30 de octubre, la figura televisiva de 33 años relató que se había lesionado el día anterior durante uno de los circuitos de Esto es guerra. Según indicó, se había roto el talón de Aquiles y se lamentó que la lesión le impidiera participar en el enfrentamiento de EEG vs. Guerreros Puerto Rico.

Unos días después, Alejandra Baigorria informó que había tenido que ser operada de emergencia. “No saben cómo he sufrido. He temblado del dolor, hasta casi me desmayo”, contó.

A su lado estuvo su pareja, el también integrante de EEG, Said Palao, quien además le llevó una pequeña tarjeta que le escribió su hija a la guerrera: “Recupérate, Ale. Te quiero”, se lee en la imagen.