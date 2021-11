Gian Marco llora en pleno concierto por críticas: “Yo no adopto una pose, soy lo que soy”

No soportó más. El cantante peruano Gian Marco Zignago rompió en llanto durante un concierto que brindó en Huancayo debido a que recordó las veces que ha sido duramente criticado en las redes sociales. Todo empezó cuando hizo una pausa en el show para agradecer al público por sus asistencia. El video fue difundido por la plataforma Instarándula.

En las imágenes, el intérprete de “Canción de amor” reveló que atravesó por un difícil momento cuando fue acusado de haber sido soberbio con sus fans en varias ocasiones. Aclaró que él no aparenta ser otra persona y pidió a sus seguidores que lo quieran así como es, sin poses.

“ No ha sido fácil. La gente ve una parte de mí solamente, otros hablan de mí también”, inició el discurso el también compositor. “Es muy difícil estar acá parado, es muy difícil hacerlo. Es difícil hacer discos todos los años. Yo no adopto una pose, soy lo que soy. El que me quiera que me quiera y el que no, no pasa nada, ya está”, agregó.

Luego, Gian Marco mencionó que las críticas no opacan su larga trayectoria musical. “ Pero nadie me quita 31 años de música en mi país. Nadie, nadie, nadie. El tiempo cura todo, el tiempo habla por sí solo”, sostuvo. El público ovacionó las palabras del artista peruano.

¿Por qué criticaron a Gian Marco en las redes sociales?

Hace unos meses, en las redes sociales se hizo tendencia Gian Marco debido a que varios cibernautas revelaron haber tenido una mala experiencia con él cuando lo conocieron. Muchos de ellos aseguraron que el cantante les hizo un desplante cuando le pidieron tomarse una foto.

Incluso, el cumbiambero Víctor Yaipén afirmó que también es admirador de Gian Marco y que en una ocasión le pidió posar juntos para la cámara, pero el cantautor lo rechazó.

“Me acerco y le digo: ‘Disculpa, Gian Marco’ y me responde: ‘¿No ves que estoy ocupado? Ya ya, me tomo una foto contigo’. Y yo me quedé así con mi acompañante. También entiendo que a veces uno no está en sus momentos, igual ya no lo volví a ver con los mismos ojos”, contó el integrante de la Orquesta Candela.

Gian Marco se separó de Claudia Moro

En una entrevista, Gian Marco sorprendió al anunciar que se había separado de su esposa Claudia Moro desde hace un año y medio. Con ella mantuvo 25 años de matrimonio.