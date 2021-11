Flor Polo fue sorprendida por terremoto de Amazonas en Tarapoto: “Pensé lo peor”

Flor Polo vivió momentos de terror tras ser sorprendida, el último domingo 28 de noviembre, por el terremoto de 7.5 de magnitud que sacudió Amazonas y gran parte del territorio peruano, incluyendo algunas zonas de países como Ecuador, Colombia y Venezuela.

La hija de Susy Díaz relató que estaba descansando en un hotel de Tarapoto y de pronto todo se empezó a mover. Ella se alarmó y salió corriendo con la intención de bajar las escaleras, ya que se encontraba en un tercer piso.

“Yo estoy en un hotel, en el tercer piso y se sintió horrible. Estaba descansando y salí corriendo, felizmente me detuvieron porque quería bajar las escaleras. Estaba hecha un mar de llanto, desesperada porque se me vino a la mente mis hijos, mi familia, todo. Yo le tengo pánico a los temblores”, comentó a Trome.

“Fue horrible, tanto así que salí corriendo, desesperada, sin zapatos y gritando. Tuvieron que agarrarme para que no salga a la calle”, añadió.

Asimismo, Flor Polo, quien aún permanece en Tarapoto, pensó lo peor durante el movimiento telúrico. “El terremoto fue muy fuerte y ha durado mucho tiempo. Yo pensé lo peor, que se venía todo encima” , dijo.

Susy Díaz llamó a Flor Polo para calmarla

Flor Polo también contó que, minutos después del terremoto en Amazonas, Susy Díaz la llamó para calmarla.

“Es que ella sabe que me pongo nerviosa con los temblores y me llamó para tranquilizarme. Hicimos una videollamada porque me puse mal y me vio ojerosa y llorosa, pero ya me dejó más tranquila”, manifestó.

Flor Polo revela que Guty Carrera es su amor platónico

A fines de octubre, Flor Polo se presentó en el programa América hoy, donde también estuvo como invitado Guty Carrera. No obstante, lo que más llamó la atención fue la confesión de la hija de Susy Díaz. La joven reveló que el chico reality era su amor platónico.

“Estoy entrando en calores. Me has traído a mi amor platónico de hace mucho tiempo. Es que Guty Carrera es guapísimo”, apuntó.