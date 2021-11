Evelyn Vela cumplió ocho meses de matrimonio con Valery Burga: “Hay mucha confianza”

Evelyn Vela se luce sumamente enamorada de su esposo, el barbero Valery Burga. Luego de haber contraído nupcias hace ocho meses con el estilista, la pareja se muestra más feliz que nunca.

Pese a los constantes viajes que realiza Burga por temas de trabajo, la empresaria sostuvo que su matrimonio es cada vez más estable. “En nuestra relación hay mucho amor y confianza”, aseguró Vela al diario Trome.

La empresaria también resaltó lo importante que es para ella la independencia económica dentro de la relación.

“Desde muy chica trabajo, mis abuelos tienen un restaurante desde hace 53 años en Ica y yo comencé a trabajar atendiendo mesas, lavando vasos, los cubiertos, sé lo que es trabajar y no me avergüenza”, relató Evelyn.

“Eso de que te mantenga el esposo, no va conmigo (...). Uno tiene que ser independiente y manejar su propio dinero”, acotó.

Evelyn lamenta no pasar navidad junto a su esposo

Según detalló la empresaria al medio local, los viajes de trabajo de su esposo Valery Burga, debido a la demanda de la clientela durante las fiestas, impedirían a la pareja recibir juntos la noche buena.

“Esos días él está full con su trabajo y estará con su mamá”, explicó Evelyn. “Pero Año Nuevo sí o sí la pasamos juntos”, resaltó.

Evelyn Vela destaca en el rubro empresarial gracias a su boutique

La exfigura de televisión Evelyn Vela, no solo está contenta por su éxito en el amor, sino también por sus triunfos laborales. La empresaria destacó su trabajo en su tienda de ropa Boutique Signorina, donde ya cuenta con la confianza de su clientela.

“Gracias a Dios me está yendo bien. Ya tengo doce años con mi boutique, tengo mis clientas, el negocio bajó un poquito por la pandemia, pero sigo con mis ventas y se me ocurrió hacer los sorteos que me pedían mis chicas, y me va súper bien”, comentó emocionada.