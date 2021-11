Eugenio Derbez recibirá premio honorífico por representar el talento latino en Hollywood

El actor Eugenio Derbez tiene una gran trayectoria actoral no solo en su país, sino también en Estados Unidos por hacer diversas películas y series de televisión. Asimismo, el famoso recibirá un galardón honorífico de los Premios Produ 2021, que reconoce el talento latino en Hollywood.

A través de la cuenta oficial de Twitter de los Premios Produ, se precisó que el evento se llevará a cabo el 1 y 2 de diciembre y serán 50 horas en streaming para celebrar el talento latino en el mundo.

“Eugenio Derbez ha logrado conquistar con su profesionalismo, humor e ingenio uno de los mercados más exigentes de la industria audiovisual, el cine y la televisión estadounidense”, se lee en el comunicado emitido por los organizadores de la entrega de reconocimientos.

Eugenio Derbez sobre Carmen Salinas: “Siempre he estado cercano a ella”

El actor mexicano Eugenio Derbez se refirió a la delicada salud que presenta Carmen Salinas tras tener una derrame cerebral. El famoso dio una entrevista a un medio mexicano y declaró que la primera actriz y él eran muy cercanos.

“Siempre la he querido y siempre he estado cercano a ella, pero acababa de filmar una película con ella en el verano en donde salió de mi mamá. Estuve un mes conviviendo con ella y conocí un lado de Carmelita maravilloso que yo no conocía”, contó Derbez.

Eugenio Derbez responde a haters sobre su película Acapulco

A través de sus redes sociales, Eugenio Derbez recibió diversos mensajes positivos y negativos luego de estrenar su nueva serie Acapulco, por la plataforma de streaming Apple TV.

“Es la política quien te hizo ese reconocimiento, más no la gente de Acapulco”, fue el comentario de un usuario. Ante ello, el actor no dudó en responder: “El confundido eres tú, Gustavo. Ni tú ni nadie sabe lo que piensa ‘la gente de Acapulco’. Pero lo que sí saben muchos acapulqueños es que la estatua es por la difusión que se le ha dado al puerto en No se aceptan devoluciones, por la serie Acapulco, que puede verse en más de 100 países, y por ayudar a la reconstrucción de Acapulco después de los ciclones Ingrid y Manuel en 2013. Y los que no sabían, como tú, se acaban de enterar”.