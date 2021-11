El poder del amor: Sebastián Tamayo es eliminado y Shirley Arica llora su partida

Gran incertidumbre se vivió durante el último capítulo de El poder del amor, episodio en el cual Sebastián Tamayo, uno de los personajes más queridos del reality, tuvo que despedirse de sus compañeros y de la casa que lo albergó durante la temporada actual.

La salida de Tamayo del programa se decidió por cuestión de suerte, pues el modelo debía elegir uno de los dos sobres que le extendía la conductora Vanessa Claudio. Cada uno de estos con un mensaje diferente: “Te vas” o “Te quedas”.

Luego de varios minutos de tensión, Sebastián escogió el sobre que anunciaba su propia eliminación.

“Te vas, Sebastián, hoy en El poder del amor (...). Muchas gracias por pertenecer a El poder del amor, ha sido un gusto tenerte acá, te puedes despedir de tus compañeros”, anunció la presentadora.

La noticia afectó a todos sus compañeros, quienes previamente expresaron sus deseos de que el colombiano continúe en competencia.

Sin embargo, a quien se le vio más afectada fue a Shirley Arica. A pesar de las discusiones que protagonizó la modelo peruana con Sebastián, luego de haber entablado una breve relación con él, la influencer no pudo controlar sus lagrimas.

Sebastián Tamayo terminó su relación con Shirley Arica

Contra todo pronóstico, Sebastián Tamayo decidió dar un paso al costado respecto a su situación sentimental con Shirley Arica. La pareja se demostraba afectuosa y estable tan solo hace algunos días, pero el colombiano hizo un mea culpa y prefirió no continuar con su romance.

“Yo no soy suficiente hombre para estar contigo. Me queda grande”, dijo Sebastián. Ante sus declaraciones, la modelo peruana lo respaldó. “Sí, ya me di cuenta, cambias de opinión constantemente”, sostuvo.