Yahaira Plasencia tras ser derrotada por César Vega y caer en sentencia: “No me favoreció en nada”

En la gala del sábado 27 de noviembre de El artista del año, Yahaira Plasencia perdió el versus de canto y pasó a sentencia junto a César Vega y Claudia Serpa. Debido a ello, la salera aseguró sentirse tranquila y explicó el motivo por el que no pudo derrotar a Vega cuando cantaron a dúo “Vivir lo nuestro”.

De ese modo, la intérprete de “Cobarde” mencionó que en el versus ella no se vio favorecida porque tuvo que bajarle el tono a la canción para ayudar a su compañero.

“El tono de la canción era muy alto para César, tuvimos que bajarle medio tono, para mí no me favoreció nada porque es bastante grave”, sostuvo según El Popular.

Asimismo, sobre la sentencia, Yahaira mencionó que nadie es seguro en la competencia; sin embargo, precisó que por momentos no entiende al jurado del programa.

“Normal, tranqui, que se quede el que se quede (...) Creo que está complicada esta sentencia. Acá nadie es seguro. A veces no se le entiende al jurado y prefiero tomarlo tranqui. (Haré) Lo mismo de siempre: cantar y bailar”, agregó.

‘Giselo’ bromea con Yahaira Plasencia: “No sería el primer moreno que te traiciona”

Yahaira Plasencia fue la primera en abrir la tercera gala de El artista del año este sábado 27 de noviembre. Tras las palabras de agradecimiento de la cantante a Gisela Valcárcel y contarle sobre los días de ensayo, la conductora le dio pase a ‘Giselo’, quien estaba disfrazado de mariachi y tenía el sombrero de charro el cual le pertenecía a la salsera.

Ante ello, la intérprete le dijo a Edson Dávila lo siguiente: “Pues, devuélvelo”, a lo que el presentador de América hoy bromeó. “No sería el primer moreno que te traiciona”.

Pancho Rodríguez asegura que Yahaira Plasencia es la favorita en El artista del año

Pancho Rodríguez aseguró que la intérprete de “Y le dije no” es la artista más completa del reality y que suele seguirla en cada una de sus presentaciones.

“Sí me gusta verla en escena. Para mí, es la artista más completa que hay porque baila, canta y actúa. Para mí, la más completa”, señaló para América hoy.

Yahaira ignora las críticas tras su versus contra Estrella Torres

La última edición de El artista del año esta dando de que hablar al tener a grandes personajes en la presente temporada. Los versus ya comenzaron y uno de ellos fue entre la salsera Yahaira Plasencia y la cumbiambera Estrella Torres.

Yahaira Plasencia asegura que sorprenderá este sábado en El artista del año. Foto: GV Producciones