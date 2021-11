The Beatles: Yoko Ono compartió un artículo sobre la separación de la banda

A partir de todo lo revelado en el documental The Beatles: get back, Yoko Ono ha compartido un artículo en línea en el que se sugiere que la producción de Peter Jackson desmiente los rumores que la categorizan como la razón de la separación de la banda.

La película está dividida en tres partes y narra los hechos ocurridos durante la grabación del penúltimo álbum de estudio de la banda, Let it be. Asimismo, muestra su concierto final en la azotea de Savile Row en Londres, en su totalidad. En las grabaciones, también se puede a la artista acompañando a Lennon.

¿A qué hizo referencia Yoko Ono sobre la separación de The Beatles?

Durante el pasado sábado 27 de noviembre, Ono compartió un artículo titulado “Los fanáticos de los Beatles piensan que Get back disipa la idea de que Yoko Ono rompió la banda” con sus más 4.6 millones de seguidores en Twitter.

Las imágenes de archivo en el documental de Jackson muestran a Ono aparte de The Beatles durante las sesiones de grabación de Let it be y ocupada en sus propias tareas, dejando en claro que ella no estuvo involucrada en el proceso de creación y grabación del disco.

PUEDES VER The Beatles: Ringo Starr estrena una clase virtual sobre cómo tocar la batería

‘The Beatles: get back’: director brinda detalles del nuevo documental de Disney +

En una conferencia de prensa, Peter Jackson compartió su punto de vista sobre la grabación, sin adelantar nada para los fanáticos.

Se sabía que la producción buscaría aclarar todas las leyendas urbanas sobre Los Beatles. Ante esto, Jackson dijo que se debe tener la certeza de que la percepción sobre lo que se dice y lo que pasó realmente iba a cambiar por completo.

“Es interesante, cuando eres tan famoso como The Beatles, todo lo que se reporta y escribe sobre eso. Con el paso del tiempo se convierte en una especie de mito”, fueron las palabras del director.