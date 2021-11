Sheyla Rojas sobre sus relaciones: “Yo siento que me he vuelto más estricta en ese aspecto”

La influencer Sheyla Rojas no perdió oportunidad de hacerse notar tras su llegada a Lima y recorrió más de un set de televisión mostrando la nueva faceta que está viviendo como mujer. Es así que habló con las cámaras de Al sexto día para contar cómo vivió los momentos más duros después de ser captada junto al futbolista Luis Advíncula.

Entre los diversos temas que se abordaron, uno de los más destacados fue la verdadera relación que mantuvo la influencer con el deportista. En ese sentido, Sheyla aseguró: “No soy nada, siempre voy a tener un gran recuerdo por supuesto, pero pues quedó ahí y ya no sé nada. Por dármela muy de creída y bromista, me chocó, fue fuerte”.

Asimismo, Sheyla Rojas descartó cualquier tipo de resentimiento hacía la mamá de Advíncula, quien hace unas semanas conversó con el mismo programa, y afirmó: “Es una mamá que obviamente va a defender a su hijo. Ella no me conoce, las cosas no se dieron, pero siempre voy a tener un buen recuerdo”.

Por último, la reportera le preguntó si es que la modelo es interesada o no. Ante ello, la ex chica reality respondió: “Mira, yo no sé si decirlo así, pero sí conforme ha pasado el tiempo yo siento que me he vuelto mucho más estricta en ese aspecto. Yo sí quiero que mi pareja tenga algo que ofrecerme. Lo que siempre he querido y lo que quiero es formar mi familia, tener una vida tranquila”.

Sheyla Rojas contó que pasará Navidad lejos de su hijo

La exconductora Sheyla Rojas visitó el programa de América hoy para contar cómo lleva su vida radicando en México con su pareja ‘Sir WInston’.

En dicha conversación que tuvo con las presentadoras, la modelo confesó que pasará esta Navidad lejos de su hijo porque se irá con su papá, Antonio Pavón, a España, mientras que ella llevará a sus padres a Guadalajara, donde pasará fiestas de fin de año.

Sheyla Rojas bromea a ‘Sir Winston’ con su regalo de Navidad

La ex chica reality Sheyla Rojas aprovechó su visita al Perú para asistir a los sets de televisión de diversos programas de espectáculos y, de igual forma, brindar entrevistas. En una de esas invitaciones, le consultaron sobre el regalo que le hará su pareja ‘Sir Winston’.

Es así que para Mujeres al mando mencionó que le hace falta un “yate de 20.000 pies” de largo, en son de broma; sin embargo, aclaró que hay cosas como la estabilidad emocional que es más importantes que las cosas materiales.