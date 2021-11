Sheyla Rojas recuerda su pasado: “Yo sé lo que es tener cinco soles para tu menú”

La influencer Sheyla Rojas se confesó para el programa Al sexto día sobres sus amores, desamores y las necesidades que pasó desde muy joven. Producto de todo ello y su trabajo constante, ha logrado obtener todo lo que tiene hasta el momento. Además, conversó cómo tomó la decisión de dejar a su hijo en España con su papá, Antonio Pavón.

Es así que al ser consultada por sus múltiples trabajos en busca de lograr la independencia, aseveró: “Yo soy una persona que ha trabajado. He vendido zapatillas, he vendido ropa deportiva, he sido anfitriona, he repartido volantes en la calle. Yo siempre me he mantenido sola. A mí nadie me ha mantenido porque siempre he salido adelante. A mis papás trataba de ni pedirles plata. Yo sé lo que es tener, no sé, cinco soles para tu menú”.

De esa forma, Sheyla Rojas también comentó que, en su momento, le dolió que la llamen mala madre y que al inicio pensó en llevar a su hijo con ella a México, pero luego se dio cuenta que la mejor decisión que pudo tomar es llevárselo a su padre, porque “lo ama y adora como nunca”. Asimismo, aceptó que el trabajo constante después de ser madre le pasó factura.

Magaly Medina contó el monto que gastó Sheyla Rojas en tiendas

La conductora Magaly Medina confesó en su programa que la ex chica reality Sheyla Rojas visitó la ciudad de Lima no solo para visitar a su familia y su pequeño hijo, quien se encuentra con su padre por nuestro país.

Es así que detalló los montos que gastaba al recorrer tiendas como Louis Vuitton, los cuales alcanzaban los 20 mil soles en productos de dicha marca.

Sheyla Rojas revela que su hijo pasará navidad en España

La influencer Sheyla Rojas se presentó en el programa Mujeres al mando para hablar de sus planes para fiestas de fin de año, y sorprendió a sus seguidores al contar que esta navidad estará lejos de su hijo, quien la pasará al lado de su papá Antonio Pavón en España.

La modelo, por su parte, aclaró que ella festejará navidad en Guadalajara con su novio ‘Sir Winston’, pero cerca a sus padres, a quienes llevará de viaje para que compartan las tradiciones mexicanas con las peruanas.