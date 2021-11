Sheyla Rojas recuerda críticas en su contra: Me dolió que me digan mala madre

Sheyla Rojas habló de todo durante una entrevista con el programa Al sexto día y no dudó en referirse sobre las duras críticas que recibió por su labor como madre de un pequeño de 8 años, fruto de la relación que mantuvo con el español Antonio Pavón.

Como se recuerda, antes de irse a radicar a México, la modelo recibió todo tipo de comentarios por sus constantes viajes a diferentes países. Ante esto, la exconductora de En boca de todos confesó cómo le afectó ser cuestionada.

“¿Te dolió que te hayan llamado mala madre?”, preguntó la reportera. A lo que Sheyla Rojas contestó: “Sí, en su momento, claro, eso fue fuerte, creo que a nadie, porque obviamente para ser madre nadie nace sabiendo, ¿verdad?”.

Asimismo, Sheyla Rojas explicó por qué no llevó a su hijo a México. Ella señaló que enviar a su pequeño a España con Antonio Pavón fue la mejor decisión que pudo haber tomado.

“Lo primero que quería era llevármelo a México conmigo, pero juntos tomamos la decisión de que vaya a España y de verdad que fue muy buena decisión. Antonio (Pavón) es un papá maravilloso con su hijo, ama y adora a su hijo” , comentó.

Sheyla Rojas habla de ‘Sir Winston’ y una posible boda

La influencer Sheyla Rojas también se refirió sobre su actual relación con el empresario mexicano ‘Sir Winston’. Además, dejó en claro que se quiere casar y tener más hijos.

“Las cosas se van dando poco a poco y ya el tiempo dirá qué pasará. Obviamente, me quiero casar, quiero tener más hijos. Me casaré de blanco, rojo, de negro, no sé (risas), pero quisiera hacerlo, yo quiero formar mi familia. Siempre he querido encontrar ese hombre que me pueda dar esa estabilidad”, dijo.

Sheyla Rojas responde a la mamá de Luis Advíncula

Luego de las declaraciones de la mamá de Luis Advíncula, Sheyla Rojas se puso en el lugar de la señora y entendió su molestia.

“Obviamente, va a defender a su hijo, quizá yo también haga lo mismo en algún momento con el mío. Ella no me conoce y las cosas pasan por algo. Las cosas son de dos, no se dieron y quedó ahí. Yo voy a tener un buen recuerdo”, señaló.