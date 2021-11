Ruby Palomino sobre su continuidad en El artista del año: “Yo no puedo estar segura de ganar”

La cantante Ruby Palomino volvió a dejar en claro el talento que derrocha en cada presentación artística que realiza. Así como ganó la segunda temporada de La voz Perú y se convirtió en la primera mujer en ganar en esa franquicia musical, se salvó de la sentencia y aplazó su permanencia en El artista del año.

Para contar cómo vivió la competencia y qué se viene en su carrera, la huancaína Ruby Palomino conversó con el diario Trome. También confesó cómo sintió el apoyo del público: “Realmente feliz. No me lo imaginaba y estoy muy agradecida con todos los que han votado por mí. Y quiero decirles que confíen en mí, porque sé que hay todo un público nuevo; de eso estoy consciente. Y voy a dar lo mejor de mí; no los voy a defraudar”.

Además, aseveró que al oír su nombre como salvada de la sentencia se sintió muy feliz, y que al mismo tiempo se llenó de valor para seguir mostrando lo mejor de sí. Además, habló de la confianza que siente para llegar a la final: “En este programa no hay nada dicho. Yo no puedo estar segura de que pueda llegar a ganar. Pienso que mis compañeros tienen muchas fortalezas, entre ellas que tienen muchos seguidores y que, al igual que yo, están trabajando en las limitaciones que tienen. Yo también tengo limitaciones y, como una vez lo manifestaron, no es el cantante del año, es el artista, el combo completo. Por eso, hay que trabajar para llegar a ese combo completo”.

Finalmente, Ruby Palomino enumeró los puntos débiles que debía mejorar. “El baile, más que nada. Ahora, tengo una lesión en la pierna y eso es algo que desde hace semanas me está fastidiando y no me deja trabajar como yo quisiera”, manifestó.

Diegos Dibós elogia a Ruby Palomino

La psicóloga Ruby Palomino maravilló a los jurados con su presentación en la tercera gala de El artista del año, edición 2021. La artista huancaína cantó un mix de “Valicha”, “Ananao” y “Corazón contento” con el apoyo del vocalista de la agrupación Uchpa.

Los jurados de la noche del sábado 27 de noviembre de 2021 elogiaron al máximo la participación de la cantante Ruby, pero quien estuvo admirado con la fusión fue el rockero Diego Dibós, quien aseguró: “Totalmente sorprendido. (…) Qué tal chorro de voz. Manejas tu voz como te da la gana, como te provoca. Qué envidia te tengo. Se nota que sabes lo que quieres. Eres segura. Vas a llegar lejísimos”.

Ruby Palomino le ganó el versus a Estrella Torres

La última edición de El artista del año dejó gratas sorpresas. No solo acabó eliminado a Elías Montalvo, sino que se realizó uno de los versus más esperados de la temporada, entre las cantantes Ruby Palomino y Estrella Torres. Los géneros musicales en los que ambas trabajan son diferentes, pero el floklore se impuso.

Las solistas interpretaron “Ojos azules” y entregaron lo mejor sí. La ganadora fue la artista huancaína Ruby Palomino por la conexión que tiene con el género musical. El jurado que definió el encuentro fue el productor Diego Dibós, quien le dio el voto de confianza a la psicóloga.