Pink pide ayuda a Cristiano Ronaldo para cumplir noble gesto navideño

Cristiano Ronaldo es un deportista que se ha involucrado en varias ocasiones en actos altruistas para con los más necesitados durante todos los años que lleva en la élite del fútbol. Precisamente a esto ha querido recurrir la cantante de pop Pink, tras publicar en las últimas horas un mensaje en sus redes sociales un mensaje que gran parte de sus fanáticos no se esperaban.

La estadounidense se ha propuesto ayudar a dos niños desfavorecidos esta Navidad y reveló que lo que más ilusión les daría, es conseguir un detalle personalizado por parte de Cristiano Ronaldo, por lo que la cantautora de “Just give me a reason” decidió recurrir a la magia de las redes sociales para contactarse con el famoso portugués.

Pink envía mensaje a Cristiano Ronaldo por su cuenta perfil de Twitter

“ Hey, Cristiano. Estoy apadrinando a dos niños este año por Navidad que no quieren nada más que una de tus camisetas. No tienen mucho, pero estoy decidida a que esto ocurra . ¿Te apetece enviarme un par de camisetas y cambiarles la vida? Sé que haces cosas maravillosas todo el tiempo, pero...”, escribió la cantante Pink en su mensaje a la estrella de Manchester United.

Su publicación recibió todo tipo de reacciones de sus millones de seguidores, quienes además apoyaron a la artista en su pedido de ayuda y no dudaron e etiquetar repetidas veces al ‘Bicho’ para que visualizara el mensaje.

Pink utiliza su cuenta de Twitter para contactar a Cristiano Ronaldo y este le responde. Foto: Pink/Instagram

Respuesta de Cristiano Ronaldo a petición de Pink

Como era de esperarse, la publicación de la también artista se viralizó rápidamente y, al cabo de unas horas, el deportista hizo caso a su llamado de ayuda y aceptó colaborar en la misión de Pink, a quien aplaudió por la ayuda social que realiza.

“Hola, Pink, estoy encantado de ayudar. Prepararé algunas camisetas firmadas para estos niños, sin ningún problema”, fue la respuesta de Cristiano Ronaldo.

Tras ello, Pink no dudo en mostrar su alegría por la respuesta de CR7. “¡Esto es tan asombroso y estoy muy agradecida! ¡Eres el mejor!”, le contestó la intérprete de “Cover me in sunshine”.