Lourdes Sacín emocionada por regresar al periodismo: Me parece bonito lo que me está pasando

Lourdes Sacín siempre ha estado activa en las redes sociales con sus acertados comentarios sobre temas de espectáculos. Tras estar alejada por mucho tiempo de los medios, en esta ocasión, la comunicadora sorprendió a sus seguidores de redes sociales al revelar que retomará su carrera de periodismo como corresponsal en Canadá.

“Yo no trabajo con camarógrafos. Yo voy a hacer todas las cosas sola, grabo, edito, de todo. Me grabé porque quería mostrarles un poco de lo que está pasando. Porque me parecen bonitas las cosas que me están pasando ”, contó en Instagram.

Además, la periodista reveló que ha recibido los equipos para empezar con su trabajo. “Quería mostrarles lo que me ha llegado de Canadá. Yo ya les había contado que ahora estoy con Juz radio, el cual es un medio nuevo de Canadá-Toronto, y ya me llegó mi casaca y los artículos de prensa”.

¿En qué medio trabajará la comunicadora?

Sacín expresó que fue elegida para ser la corresponsal en Perú y está muy contenta con este nuevo reto. “Juz radio es un medio que tiene planes de expansión muy grande, acoge a comunicadores de diferentes países. En mi caso, yo representó a Perú, también hay de México, Estados Unidos, Argentina y pronto se expandirá en otros países más para poder cubrir noticias internacionales”, manifestó.

Lourdes Sacín le envía mensaje motivador a Greg Michel

Tras haber sido sometido a una delicada cirugía, Greg Michel envió un mensaje de agradecimiento a quienes lo estuvieron apoyando mientras estaba en cuidados intensivos. Ante ello, la comunicadora le envió un mensaje al ex chico reality. “Qué lindo poder ver hablando en un video a Greg Michel luego de lo que le pasó. Ha hecho un esfuerzo para grabarse y agradecer a quienes le mandaban su apoyo. Fuerza, Greg, tienes que seguir recuperándote, y a seguir adelante para que vuelvas a mover la mano”, escribió en Facebook.