Enfrentamientos más divertidos entre Janick Maceta y miembros de Yo soy: grandes batallas

En su temporada número 31, el reality de imitación más querido por la audiencia peruana regresó a las pantallas de Latina con un nuevo formato, en el que se enfrentan diferentes participantes internacionales de gran talla. En esta nueva entrega, la mesa del jurado está conformada por Mauri Stern, Jorge Henderson, Katia Palma y Janick Maceta. El ingreso de esta como nuevo jale del programa dio mucho que hablar entre los televidentes y sus propios seguidores, pues no conocían la faceta de la ex miss Perú relacionada con la música.

Tras ser cuestionada por su rol como jurado en Yo soy: grandes batallas internacional, Janick Maceta salió a defender su nueva faceta y aseguró estar preparada para asumir este nuevo reto, pues es ingeniera de sonido e incluso fundó su propia disquera.

Ha pasado poco más de una semana desde que la ex reina de belleza se desempeña como jueza del concurso de imitación, y su desempeño ha llamado mucho la atención, puesto que, en el corto período que lleva calificando los shows musicales de los artistas que llegan a escena, Janick Maceta ha protagonizado diversos enfrentamientos con sus compañeros del jurado y los conductores del programa, Christian Rivero y Karen Schwarz. En esta nota, te recordamos sus confrontaciones más controversiales.

Janick Maceta trolea a Mauri Stern al mencionar no saber qué es Magneto

La noche del 19 de noviembre, un día después del estreno de Yo soy: grandes batallas internacional, ‘Bad Bunny’ y ‘Christian Yaipén’ debutaron en el escenario. Finalizadas sus presentaciones, Mauri Stern y Jorge Henderson dieron el feedback con respectivo a los imitadores. Acto seguido, el productor mexicano le dijo a Christian Rivero que le explique a Janick Maceta que es un casette, haciendo referencia a que por su corta edad no tendría conocimiento sobre el soporte de almacenamiento.

”Bueno, era una cosa que antiguamente se usaba. Lo rebobinábamos con el lápiz”, explicó el presentador del programa.

Luego, Stern intervino y dijo: “Explícale qué es Magneto, porque ella debe estar pensando que era un súper héroe de los Avengers”. La ex reina de belleza tomó el comentario de su compañero de manera hilarante y expresó: “Voy a llamar a mi mamá para preguntarle. Ella me puede explicar mejor”.

El set entero estalló en risas y Mauri Stern, con el semblante derrotado por la respuesta de su colega, atinó a decir que con ese golpe ella le terminó por caer mejor.

Janick Maceta se enfrenta a Mauri Stern por fuertes críticas a participante

La ingeniera de sonido no pudo contener su molestia luego de oír las observaciones que tuvo Mauri Stern hacia ‘Tito Nieves’. El jurado mexicano le dijo a Jesús Alejandro, imitador del cantante de salsa, que era “un contrincante malo” y, por lo tanto, Noémi Ávila, quien interpreta a la Princesita Milly, tuvo suerte de haberse enfrentado a él.

”Jesús, te lo manifiesto con mucho cariño, cantas bien. No tienes el personaje. Yo lo abandonaría. Me dedicaría más a entrar a concursos de canto normal como lo has hecho (…). Te estoy ayudando, abandónalo ”, fue la dura recomendación que le dio el productor mexicano al cantante peruano.

Ante ello, Janick, impulsada por Christian Rivero, le hizo saber que no estaba de acuerdo con su feedback, pues le pareció que no era la forma de comunicarlo. ”Ha sido un poco duro. Esa no es la forma de decirlo”, le dijo la coronada del Miss Perú 2020.

“Es exactamente la forma como la necesitan para hacerse más fuerte”, reiteró Stern.

Janick Maceta defiende a imitador de Ezio Oliva de Mauri Stern

‘Ezio Oliva’ llegó dispuesto a ganarse el titulo de consagrado y para ello retó a un duelo de canto a ‘Axl Rose’ y ‘Slash’; sin embargo, esta decisión fue bastante cuestionada por el jurado Mauri Stern, quien lo reprendió por atreverse a retar a dichos artistas, a los que él considera como mejores que el imitador de Ezio Oliva.

Culminada su intervención, Rivero senaló que Janick Maceta se mostró incómoda por las palabras del juez hacia el participante. “Me estoy guardando un poquito porque a veces tengo que procesar todo ese veneno que tienes para botar”, dijo la ingeniera de sonido, lo cual causó la sorpresa del mexicano.

“Me gustó eso, veneno”, dijo Mauri. Tras regresar del corte comercial, Janick tuvo más tiempo para manifestar por qué no estaba de acuerdo con la manera que tenía Mauri Stern de calificar las presentaciones de los concursantes.

”No lo dijiste tan bonito, hay maneras. ¿Lo dijiste con sonrisa de Magneto? ¿Qué sonrisa de Magneto?”, expresó el ex reina de belleza.

”A diferencia de mi compañero Darth Vader (Mauri), yo sí aplaudo el hecho de que te hayas arriesgado a batallar con consagrados tan grandes como ‘Axl Rose’”, agregó la jurado.

Mauri Stern denomina a Janick Maceta ‘Miss Veneno’

En la transmisión del 26 de noviembre, durante el intermedio del enfrentamiento entre los imitadores de Ozuna y Gloria Trevi, Mauri Stern bautizó a su compañera Janick Maceta como ‘Miss Veneno’, en alusión a su título como Miss Perú 2020.

Janick, entre risas, respondió que él era el ‘Mister Veneno’, y luego lo tildó de “picón”.

Christian Rivero sobre Janick Maceta en Yo soy: “Que no te engañen las apariencias, tiene su veneno”

El último sábado 27 de noviembre, Yo soy: grandes batallas internacional presentó una jornada más en donde aparecieron nuevos retadores que buscaron convertirse en consagrados.

En el intermedio de una de las presentaciones, Karen Schwarz dio pase al jurado y bromeó con ellos. “Que no te cambie ese jurado (a Janick Maceta), tú eres una señorita, ella es miss, tú eres de mi bando, ve de frente siempre”, sostuvo.

Por su parte, Christian Rivero no dudó en responderle. “Que no te engañen las apariencias, eh. Janick tiene lo suyo, tiene su veneno, ya la voy descubriendo”, dijo el conductor a modo de broma.