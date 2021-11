Lesly Castillo tras regresar a Arequipa: “Estoy muy contenta de volver a mi casa”

Lesly Castillo compartió en sus redes sociales su felicidad por regresar a Perú después de vivir varios meses en Estados Unidos. La modelo decidió retornar a su casa en Arequipa junto a su última hija, Chiara, quien cumplió un mes de nacida y aseguró contar con el apoyo de su esposo.

“Estoy muy contenta de regresar a mi casa, felizmente ya se me pasó el dolor de la cesárea, mi hijita tiene un mes de nacida” , reveló para Trome. “En las madrugadas, me levanto cada dos horas, pero ahí voy turnándome con mi esposo, quien me apoya en todo”, agregó.

Además, la influencer detalló cómo ha sido la reacción de su primera hija con la llegada de su hermanita Chiara. “Charlotte está un poco engreída, celosa, quiere la atención solo para ella, aún no entiende que su hermanita es bebita. El otro día la quiso cargar y así ando, superagotada, pero muy feliz por la hermosa familia que tengo”.

Modelo anunció su llegada a Perú

A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó su llegada a suelo peruano y el reencuentro con su familia, que conocerán a su segunda hija. “Mis amores, mis gatitos, mi amor. Felices de volver a casa”, comentó en las historias de la red social, con lo que evidenció su emoción de haber regresado por unos días a su país.

Lesly Castillo compartió primeras fotografías de su segunda hija

Tras haber dado a luz a su segunda hija en Estados Unidos, Lesly Castillo utilizó sus redes sociales para compartir una tierna fotografía junto a su bebé. En la imagen se podían ver las manos entrelazadas de la bebé y de la influencer con una descripción. “El amor más puro. Bienvenida, Chiara Evangelinee”, fue el texto que acompañó la instantanea, que revelaba por primera vez el nombre de la menor.