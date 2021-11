Karol G muestra los moretones y heridas que le dejó su aparatosa caída durante concierto en Miami

Karol G acaparó toda la atención de la prensa y las redes sociales tras caer aparatosamente durante un concierto en vivo. En las imágenes se pudo apreciar que la famosa artista pisó mal, perdió el control y terminó dando vueltas por las escaleras hasta llegar al piso del escenario principal del FTX Arena en Miami.

Todo esto ocurrió mientras la colombiana interpretaba la canción “Ahora me llama” . Uno de los bailarines auxilió rápidamente a la cantante, pero ella se quedó inmóvil unos segundos para luego levantarse y continuar con su presentación.

Tras aquel incidente, que le valió críticas por el uso de playback y algunas desatinadas burlas por su accidente, el último sábado 27 de noviembre, Karol G compartió desde sus historias de Instagram las secuelas que le dejó su caída.

En los videos se pudo apreciar moretones en su espalda, brazos, muslos, herida en la rodilla y una banda en el pie . Asimismo, la intérprete de “Bichota” se mostró animada porque arreglaron sus uñas rotas.

En otra parte de sus historias, Karol G dejó en claro que continuará con su tour, ya que ironizó sobre su caída en una foto donde está en las escaleras de un avión.

“De estas escaleras no me caí, así que hoy rompemos PR”. Esto en referencia a la presentación que dará en Puerto Rico este domingo 28 de noviembre en el Coliseo del país caribeño.

Karol G tomó con humor su caída. Foto: Karol G/Instagram

Karol G rompió en llanto tras accidente

Karol G continuó con su concierto tras caer por las escaleras, sin embargo, ella se tomó un momento para comentar a los asistentes lo adolorida que se sentía y no pudo evitar las lágrimas.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla... me duele todo. Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”, dijo muy afectada.

Karol G emocionada por el Bichota Tour

Karol G se encuentra de gira por diferentes países. No obstante, ella se vio muy emocionada al enterarse de que las dos fechas (4 y 5 de diciembre) que tocará en su país, Colombia, exactamente en Medellín, se convirtieron en sold out.

“Yo he estado todo el día así porque no me dio tiempo ni de celebrar el primer sold out cuando ya tenemos el segundo sold out, así que solo puedo decir que los que van a ir la vamos a pasar impresionante”, dijo a inicios de setiembre.