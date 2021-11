Lindsay Lohan sorprendió a todos este domingo 28 de noviembre al anunciar su compromiso con Bader S. Shammas, un empresario que vive alejado del mundo del entretenimiento y que muy poco se sabe de él. La exestrella de Disney no dudó en publicar una serie de fotos desde su cuenta oficial de Instagram, donde se le vio muy sonriente con su pareja y mostrando el anillo.

“Mi amor, mi vida, mi familia, mi futuro” , así describió la publicación la actriz neoyorquina de 35 años. La noticia ha impactado a sus seguidores y los medios internacionales no han tardado en rebotar esta nueva etapa en la vida de la artista. No obstante, los fanáticos de Lindsay Lohan, quien regresa a la actuación con Netflix, no podrán hacerle llegar sus buenos deseos, ya que ella desactivó los comentarios de Instagram.

Según el diario estadounidense Sun, la celebridad y Bader S. Shammas llevan varios años saliendo. Él trabaja como vicepresidente de Credit Suisse y vive en la ciudad de Dubái, y por esta razón la famosa pasa largas estancias en los Emiratos Árabes.

Lindsay Lohan se comprometió con su novio Bader S. Shammas y lució lujoso anillo. Foto: Lindsay Lohan/Instagram

El compromiso de Lindsay Lohan coincide con la próxima boda de Britney Spears con el modelo iraní Sam Asghari, y el matrimonio de Paris Hilton con Carter Milliken Reum, el cual se realizó el pasado 12 de noviembre. Estas tres celebridades fueron amigas en la década del 2000. Sin embargo, cada una pasó por momentos complicados, se alejaron de las cámaras y se dedicaron a sus propios negocios.

Seguidores de Lindsay Lohan la felicitan por volver a la actuación

Luego que Lindsay Lohan anunciará que volverá a actuar en una película navideña para Netflix, los fans de la celebridad no dudaron en felicitarla.

“Totalmente listo para esto. Me encanta”, ” Para ser claros, ¡me alegro de que Lindsay vuelva al juego!”, “Oh, qué bueno”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la artista.

La actriz protagonizará a una heredera de hotel que sufre de amnesia. Foto: Lindsay Lohan / Instagram

Linday Lohan pasó la cuarentena en Dubái

Cuando la pandemia recién se desató en todo el mundo, Lindsay Lohan se encontraba en Dubái y no podía regresar a Estados Unidos. La famosa utilizó sus redes sociales para asegurar que se encontraba bien y aprovechó para felicitar a las autoridades por su labor en tiempos de crisis.

“Quiero agradecer al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y la Policía de Dubái por su continuo apoyo durante estos tiempos de incertidumbre y por mantener este país a salvo. Les deseo a todos un mes lleno de bendiciones y que Dios los cuide”, escribió en Instagram.