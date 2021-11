Estrella Torres sobre romances que nacen en reality de Gisela Valcárcel: “No lo aceptaría”

A sus 24 años, Estrella Torres se ha hecho un nombre en el mundo del espectáculo local. La joven cantante de cumbia participa actualmente en El artista del año, uno de los realities de talentos de Gisela Valcárcel. Ella manifestó estar feliz por su desempeño en el programa de América TV. Sin embargo, la artista peruana dejó en claro que no está dispuesta a caer en algún romance con su bailarín, como ya ha pasado en anteriores oportunidades con diferentes personajes, como Melissa Paredes, Christian Domínguez o Melissa Klug.

Actualmente, Estrella Torres mantiene una relación con el modelo Kevin Salas, quien le ha mencionado sobre los romances que ocurren entre los participantes y bailarines en los programas de Gisela Valcárcel. La intérprete señaló que respeta lo que tiene con el entrenador.

“No sé si será una ‘chiquita’, pero no, yo me hago respetar, y si veo alguna actitud de que se sobrepasa, no lo aceptaría, porque no va conmigo . Las personas te tratan como te ven, yo soy feliz en la pista, todos me tratan bien, hay mucho respeto y me parece perfecto”, dijo a Trome.

“Cuando me enamoro me quedo pegada a mi pareja y lo veo como el hombre más guapo del mundo”, añadió.

Asimismo, Estrella Torres explicó que, por trabajo, Kevin Salas no la acompaña siempre a El artista del año. “Solo a veces porque también tiene cosas que hacer, no podemos estar juntos todo el tiempo por nuestros trabajos”, señaló.

Estrella Torres no siente la presión en El artista del año

Al ser consultado por la presión que le pondrían para mejorar cada vez en sus presentaciones en El artista del año, Estrella Torres aseguró que todo lo toma con calma.

“No (siento la presión), pero a todos nos da nervios. Mis compañeros son muy buenos, cada uno tiene lo suyo y me parece bien que estén sacando su mejor versión”, comentó.

Estrella Torres arrepentida de haber enviado a sentencia a Rubí

Luego de que Rubí Palomino le reclamara a Estrella Torres por haberla enviado a sentencia en El artista del año, la cantante de cumbia confesó su arrepentimiento. “Al momento que la malogré, me sentí mal al instante. De hecho, estaba preparada para las críticas y no lo pensé en el momento. Después me dolió mucho”, dijo en el último programa de Gisela Valcárcel.