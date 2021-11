Elías Montalvo tras críticas en redes sociales: “Uno sabe la clase de persona que es”

Elías Montalvo fue eliminado por Ruby Palomino en El artista del año el último sábado 27 de noviembre. El joven se mostró muy agradecido con Gisela Valcárcel por la oportunidad y aprovechó su presencia en el set de televisión para enviarle un mensaje a quiénes lo critican en las redes sociales luego de haber sido vinculado sentimentalmente con el productor de Esto es guerra, Peter Fajardo.

“Que comenten, que digan lo que quieran, uno sabe la clase de persona que es y las cosas que ha hecho bien o mal, entonces, eso me tiene sin cuidado. Al inicio sí porque somos seres humanos y me afectaba mucho”, expresó el chico reality.

Además, el tiktoker contó haber desactivado los comentarios de sus redes sociales porque ha recibido mucho odio de parte de los cibernautas. “Estoy un poco más tranquilo, han pasado tres semanas desde que me vienen tirando hate, desactivé mis comentarios para que no me afecte porque soy de las personas que lee, lee y lee y se sugestiona mucho, pero ya estoy aprendiendo a lidiar con eso” .

Chico reality feliz por haber participado en El artista del año

En la tercera gala se conoció al segundo eliminado del reality de talento. En esta ocasión, el integrante de Esto es guerra tuvo que enfrentarse a Ruby Palomino para seguir en carrera en el programa de Gisela Valcárcel, sin embargo, el joven tuvo que abandonar la competencia. “Me voy feliz y agradecido con la oportunidad a El artista del año y Gisela Valcárcel. Siempre tendré sus palabras presentes, mis sueños son solo míos. Feliz de haberme rodeado de grandes artistas”, escribió en su cuenta de Instagram.

Elías Montalvo fue eliminado por Ruby Palomino en la última emisión del reality. Foto: Elías Montalvo/ Instagram

Lucía de la Cruz tras reforzar a Elías Montalvo: “No es un gran cantante”

Elías Montalvo tuvo como refuerzo a Lucía de la Cruz en El artista del año con el objetivo de salvarse de la sentencia. Tras su presentación, la criolla dedicó unas palabras al tiktoker. “Él no es un gran cantante, no tiene una voz maravillosa, ni fuerte, ni tampoco todavía tiene el conocimiento musical, a él le gusta la música y si a alguien le gusta va a seguir aprendiendo”.