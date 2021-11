Diego Bertie: “Es importante conectarnos con los héroes de nuestra historia”

El encuentro no pudo ser presencial por la pandemia, pero a través del auricular Diego Bertie se escucha entusiasta. Reconoce que se ha reconectado con su esencia y que vive en paz. “Es como un reencuentro conmigo, estaba un poco peleado conmigo mismo, la verdad”, dice.

Durante mucho tiempo, se encerró como una tortuga dentro de su caparazón, después de que, sin su consentimiento, Jaime Bayly invadiera –y expusiera– de manera imprudente su privacidad.

Sin embargo, gracias a la música, a su ser como artista y quizá un poco también a la pandemia, comenzó a redescubrirse, a volver a mostrarse y hasta debutó en Instagram donde en solo tres meses ya cuenta con más de 39 mil seguidores. “No tenía ni Twitter. He sido recontra reservado con mis cosas. Me fui al otro extremo, porque de alguna manera me sentí vulnerable ante los medios y no por mí, sino por otros. Decidí protegerme, proteger a mi familia e inclusive arriesgar mi propia carrera. Me encerré. Pero gracias a Dios soy un trabajador, un actor, y la gente igual me llamaba. Pero no hice absolutamente nada de prensa, trataba de ser lo más perfil bajo posible”, recuerda. “Pero ha llegado el momento en que necesito a la gente que me quiere, que me sigue, que siente que las cosas que he hecho han calado en su vida, necesito de su apoyo para hacer las cosas que quiero hacer”, asegura.

La herencia de Flora

De hecho, Diego está en varias cosas. Además de su participación en ‘De vuelta al barrio’ con su personaje Luis Felipe Sandoval, después de 30 años se ha reencontrado con Imágenes, la banda musical con la que se dio a conocer en 1986, mucho antes de ser actor. También acaba de iniciar el rodaje de la película La herencia de Flora donde interpreta al capitán Chabrie, uno de los protagonistas. “Es la tercera película que hago con Augusto Tamayo y la tercera de época (El bien esquivo y Una sombra al frente). He transitado con él por distintas etapas de la historia del Perú. Es un lujo poder contar historias de tu historia”, dice.

Para el actor es importante que los peruanos conozcamos quién fue Flora Tristán. “Esta mujer peruano-francesa que volvió al Perú a reclamar una herencia para independizarse de una vida miserable, con un hombre que la maltrataba, la misma que luego se vuelve sindicalista y defensora de las mujeres en el mundo. Yo soy el capitán que le gestiona el viaje, de quien ella se enamora, el gran amor de su vida”, cuenta sobre su personaje y el filme donde comparte créditos con Paloma Yerovi y Silvana Cañote.

“Lo interesante es que la película se cuenta desde la memoria del capitán, de un hombre sobre una mujer que es el emblema de la feminidad, de lo que debe representar para el hombre una mujer. Es una historia de amor muy inspiradora que no tiene que ver con la pertenencia, sino con que la persona amada cumpla sus objetivos y sueños”, agrega.

Para Bertie en este momento es vital para el país conectarse “con los héroes y los personajes de nuestra historia que han dejado un legado como Flora Tristán”. “Por la experiencia que estamos viviendo en la política, necesitamos repasar a nuestros héroes, a la gente que ha construido este país. Necesitamos esa gasolina para enfrentar lo que se viene. Hemos dejado de lado la memoria y la memoria te refuerza, te hace más íntegro y coherente. Recordar tu propia historia, tu infancia, tus afectos primeros, siempre te va a ayudar a enfrentar mejor el presente”, dice.

Música y pandemia

Eso es precisamente lo que Diego decidió aplicar en su vida: reconectarse con su historia y los viejos amores como la música para enfrentar lo bueno y lo malo. En plena pandemia aceptó grabar una canción homenaje al rock a pedido de Augusto Madueño (hermano de Pelo) y ahora grabarán un segundo tema juntos: ‘Qué vas a hacer’: “Un rock noventero, un poco español, un poco mi onda”. También está grabando un disco inédito con Imágenes, No quemen la ciudad, que pronto lanzarán por Spotify. La música lo ha invadido por todos lados, pues hasta Luis Felipe Sandoval, su personaje en ‘De vuelta al barrio’, apareció cantando ‘Qué difícil es amar’, uno de los temas que grabó en los 90.

Diego recuerda que el último disco que hizo fue en el 2003 en Brasil, cuando protagonizaba la telenovela ‘Vale todo’ con Itatí Cantoral, pero que ese material nunca vio la luz por una serie de complicaciones.

Pero ¿por qué dejaste la música si era tu esencia?

Porque cuando pasó todo esto, también fue la época en la que me divorcié, mi matrimonio terminó, mi vida cambió totalmente. Fue un momento crítico de mi vida y me tomó tanto espacio todo eso que no tuve la energía. Me concentré en salir adelante, trabajar, pagar las cuentas, resolver las cosas con mi hija. Además, trabajaba afuera mucho tiempo y siempre estaba con la angustia de querer volver al Perú. Dejé de lado la música porque era demasiado para mí”, responde.

Pero la música no fue todo lo que dejó. Probablemente, Diego Bertie sea uno de los pocos actores peruanos que más han trabajado en grandes producciones en el extranjero. “Es lindo, pero estaba sin mi hija, la extrañaba, así que regresé, seguí haciendo teatro y cosas. Fue una decisión personal, yo quería construir una vida, no quería ser un saltimbanqui. Amo mi casa, mi hogar, mis perros, mi vida. Eso no quita que se dé una oportunidad y acepte, pero sí, necesitaba arraigarme en mi país”, confiesa.

A sus 54 años, el actor está convencido de que la pandemia nos ha dado varias lecciones: “Nos ha dicho que la vida es un regalo, cada cosa que tenemos y hacemos. Nos ha enseñado a tener conciencia, de no cuidar solo de nosotros mismos, sino del otro. La verdad y la educación son fundamentales. No podemos crecer con doble moral, hay que respetar a los demás, respetar las diferencias, los credos y pensamientos y vivir en armonía. Tenemos mucho que aprender. Vivir es un arte y tienes que hacerlo de la mejor manera posible, con mucho amor, porque eso construye un mundo diferente”.