Carlos Vílchez celebra aniversario con su pareja: “Gracias por soportar 3 años a este Run Run”

¡Más enamorado que nunca! Carlos Vílchez acaba de cumplir tres años de relación con Melva Bravo, a quien le dedicó un amoroso mensaje. A través de sus redes sociales, el actor cómico compartió una romántica publicación para celebrar todo este tiempo al lado de su amada.

En este post que realizó en su cuenta oficial de Instagram, el integrante de JB en ATV publicó una serie de fotografías que muestran algunos de los viajes que han realizado juntos a lo largo de estos años.

“ Muchas fotos, muchos recuerdos, siempre juntos… gracias por soportar tres años a este Run Run” , escribió el humorista en la leyenda de su publicación.

Publicación de Carlos Vílchez Foto: Instagram

Carlos Vílchez sorprendió al pedirle matrimonio a Melva Bravo en vivo

El actor cómico Carlos Vílchez se encontraba grabando un sketch cuando sus compañeros de JB en ATV hicieron pasar a su pareja Melva Bravo, quien forma parte del equipo de producción del programa. Ella no esperó que el artista se arrodille y le pida matrimonio en plena escena.

“Te juro por la vida de mi familia que, a partir de hoy, y en adelante, serás la única mujer de mi vida”, le dijo el humorista a la comunicadora.

Carlos Vílchez asegura que pedida de mano fue parte de un show

Carlos Vílchez sorprendió a todos sus seguidores al pedirle la mano a su novia Melva Bravo. Todo ocurrió en la última edición de JB en ATV, donde tuvieron como invitada a Melissa Klug, quien recreó junto con el actor cómico la propuesta de matrimonio de Jesús Barco. Sin embargo y, para tristeza de algunos, todo fue actuado e improvisado.

“Eso ha sido una actuación, lo hizo el personaje, pero no Carlos Vílchez. Pido al público que me deje tranquilo, que todavía no me condenen, ja, ja, ja. Ese sketch ha sido muy gracioso, todo salió en el momento porque Melissa Klug jaló a Melva y me dejó frío. Pero yo nunca doy un paso atrás y salió chévere”, dijo a Trome.