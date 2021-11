Carlos Álvarez recibe carta notarial tras parodia a sujeto que discriminó a policía en Moquegua

Carlos Álvarez se pronunció mediante su cuenta oficial de Facebook para dar a conocer que Willy Miguel Peralta Guillén, el hombre que discriminó a una mujer policía en Moquegua, le envió una carta notarial por haberlo parodiado para pedirle que se rectifique. El sujeto fue grabado mientras alardeaba despectivamente frente a la agente de la PNP: “Soy de Lima, soy pituco y tengo clase”.

En su publicación, el humorista recalcó que su programa, La vacuna del humor, solo se enfoca en satirizar los acontecimientos de coyuntura que ocurren a diario en el Perú, mas no en investigarlos.

“Este señor me acaba de enviar una carta notarial para que me rectifique. No somos un programa periodístico, somos un programa de humor donde se parodia la realidad de las cosas. No somos periodistas. Buscamos que se tome con una sonrisa todo lo que pasa en nuestro país”, dijo Carlos Álvarez. “Enviaré esta carta notarial a mis abogados para que me den la asesoría legal para actuar de ahora en adelante”, añadió.

Asimismo, invitó a Willy Peralta Guillén al set de La vacuna del humor, espacio de entretenimiento que se transmite los sábados a las 10.00 p. m. por Willax Televisión, para que realice sus descargos.

Carlos Álvarez impulsa campaña navideña

Carlos Álvarez comentó que viene impulsando una campaña navideña a favor de niños y ancianos del Perú. “Estamos recaudando donativos este sábado y domingo, de 10.00 a. m. a 10.00 p. m., en jirón Pietro Vittorelli 153, urbanización Santa Catalina en La Victoria, a la altura de la cuadra 12 de la avenida Canadá”, precisó.

Carlos Álvarez preocupado por el alto índice de la delincuencia en todo el país. Foto: Carlos Álvarez/ Facebook

“Señor Peralta, en vez de enviarme una carta notarial, ¿por qué no nos hace llegar su donativo para ayudar a esas personas que necesitan y pasen una navidad diferente?”, sentenció el artista, quien se alista para presentar su espectáculo Qué es lo que pasa aquí, en la mira los días 3 y 4 de diciembre a las 9.00 p. m. en el Centro de Convenciones Bolívar.