You: Victoria Pedretti habló sobre la dificultad médica a la que se enfrenta desde su niñez

Victoria Pedretti, protagonista de la segunda y tercera temporada de You, se animó a hablar sobre su vida fuera de la serie en la que compartió pantalla con Penn Badgley. En esta oportunidad, la famosa Love Quinn habló con la prensa sobre una de las adversidades más complicadas a las que se tuvo que enfrentar desde muy niña.

PUEDES VER You: periodista de Fox News se hace viral al confundirse por una referencia a la serie de Netflix

¿Qué dijo Victoria Pedretti, la protagonista de You?

La actriz estadounidense se animó a hablar con la revista Glamour sobre un gran reto al que se viene enfrentando por años. Pedretti admitió que padece de Desorden de Déficit de Atención.

“Yo tenía seis o siete años cuando me lo dijeron por primera vez. Me dijeron: ‘es posible que nunca puedas leer y escribir bien. Vas a tener una tasa alta de encarcelamiento, consumo de drogas y problemas médicos’”, explicó.

Según Victoria, esto impactó en ella. No obstante, no fueron los únicos comentarios negativos que ha recibido durante toda su vida. Los médicos le aseguraron que no iba a poder llevar un estilo de vida saludable. Antes esto, la actriz no se dio por vencida ni se dejó afectar por las críticas.

“Mire esta condición que me etiquetaba y me dije a mi misma: ‘no, esa no soy yo’. Tengo DDA, una DDA severa, sea lo que sea que eso signifique y afecta a la forma en la que vivo, en la que pienso, en la que proceso información, o no la proceso. Pero creo que decir que tienes DDA es una etiqueta que le sirve más a quienes te tratan que a las personas que lo padecen”, finalizó la actriz.

Sus fanáticos y los seguidores de You han felicitado a “Love” por estas declaraciones a través de las redes sociales. La honestidad y sencillez de la artista la han convertido en una de las favoritas dentro de la industria del entretenimiento.

Penn Badgley y Victoria Pedretti tuvieron problemas al rodar escenas de intimidad

Ambas estrellas revelaron que los protocolos que se manejaron durante el rodaje en la pandemia dificultaron durante un largo tiempo el poder hacer varias escenas de intimidad juntos de manera segura.

En una entrevista para Entertainment Weekly, Victoria contó un poco sobre su experiencia en el set de grabación. “Este no es un show en el que puedas estar como que nadie se va a besar, esto estará bien”, dijo la actriz. Así, de acuerdo con sus palabras, tomó algunos meses descubrir cómo hacer ese tipo de escenas de manera segura.