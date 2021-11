Xoana González sobre OnlyFans de Leslie Shaw: “Yo no pagaría nada”

Xoana González arremetió contra la cuenta de OnlyFans de Leslie Shaw durante una entrevista realizada en el programa de Magaly Medina, el último viernes 26 de noviembre. La argentina se burló del contenido de la cantante y aseguró que si fuese un usuario no pagaría nada por la suscripción.

“Yo no pagaría nada, que vengan para mi Onlyfans los suscriptores” , expresó la modelo. “Y encima que ha aumentado el dólar. Está muy suavecito, yo pensé que era más fuerte, está para un Onlyfans soft light” , agregó.

Además, el reportero le preguntó a la argentina si había visto el contenido de la intérprete de la “Faldita”. “Discúlpame, que me da sueño, discúlpame que me tomo un cafecito por ahí que me levanto un poco. No engañemos a la gente que paga la suscripción que bastante cara le sale”, mencionó.

Modelo envía mensaje a quienes desean abrir cuenta de OnlyFans

Tras su éxito en la plataforma para adultos, la argentina envió mensajes a las personas que desean abrir su cuenta. “Muchas chicas me preguntan si se abren el OnlyFans. Les pongo todas las contras, les digo: ‘Mira, tienes que estar preparada, porque le puede llegar a tu mamá, a tu papá, que se haga viral’. Tienes que estar muy segura de ti misma, que no te importe lo que digan los demás”.

Xoana González advirtió a quienes deseen formar parte de la popular plataforma. Foto: José Abanto/GLR

Xoana González compró departamento con ganancias de OnlyFans

Mediante un reportaje publicado en Magaly TV, la firme, la modelo presentó su compra y el lugar donde vivirá. En la nota se dio a conocer que el nuevo hogar de la joven está valorizado en 250.000 soles y consta de 40 metros cuadrados. “Es una buena oferta y en el 2023 ya me mudaría. Si podemos vivir de esto (videos en la plataforma) toda la vida, yo feliz”, aseveró la argentina.